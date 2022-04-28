【手中風】久坐打麻雀致右手癱瘓中風入院　港婦服中藥2周活動自如順利復工【附食療】

▲ 67歲港婦因長時間打麻雀致右手癱瘓中風，服中藥兩周後活動自如。

長時間打麻雀有中風危機！一名67歲港婦放假期間因久坐打麻雀，導致右手麻痺，翌日更動彈不得，經診斷後證實右手癱瘓，輕微中風，住院四日。出院後求診中醫，服中藥翌日開始有力，兩周後更已活動自如，休養過後順利復工。註冊中醫師陳嬿珺接受TOPick訪問表示，打麻雀而中風的個案也常見，因久坐阻塞經絡，長時間屈曲手肘，血管易被阻塞。

長時間打麻雀致右手中風

起初無法舉起右手，無法郁動。覺得自己很幸運，現在可以完全靠自己。

67歲的陳女士本為三高及糖尿病患者，任職夜間清潔工。今年初放假時，雖沒通宵，但她斷斷續續打麻雀10小時。當晚，她感到右手感覺麻痺，翌日起床發現無法發力，無法提起背包，完全動彈不得，遂往醫院求診。

醫生指她右手輕微中風，須入院治療，令她晴天霹靂。期間她被安排做物理治療，但右手仍軟弱無力。因住院期間不准下床，須在床上大小二便，而且環境嘈吵，令她難以入睡。四日後她要求出院，嘗試接受中醫治療，針灸並服用中藥。

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求診中醫服藥兩周活動自如

服用首劑中藥翌日，右手開始可以郁動；服用第二劑後，可以晾衣服，之前我要丈夫幫忙；第五、六劑後，已可以簡單煮飯；服用第六劑，已可以切水果。

陳女士形容有如遇到奇蹟。出院後她服藥兩周，並持續做物理治療，休養一個多月後，於3月初正式復工。

治療方案

註冊中醫師陳嬿珺受訪指，由於患者陳女士是夜間清潔工人，本身肝臟休息不夠。同時她亦是三高患者，若情緒激動，經絡一被阻塞，手就出問題；加上氣虛力弱，右手動彈不得，故完全癱瘓。初次診症時，陳女士右手癱瘓無力，無法郁動，要用左手托著。由初診到右手活動自如，整個過程用了兩星期。

醫師指，起初曾為她針灸，但因她體形偏肥胖，屬痰濕型，脾虛型，針灸力度不大，效果不佳，故建議先服用中藥。服用第一劑中藥後，恢復少許力量，不再那麼軟弱無力；兩周後，已可如常活動。

醫師表示，為陳女士處方以下中藥，有助改善手部活動能力：

補陽還五湯：北芪、地龍（蚯蚓）、川芎，桃仁，有通血脈功效，適合中風後病情穩定，以及無力癱瘓的患者。

補腎、通血管藥物，再配桑枝、薑黃針對手部的藥物，有助改善情況，血管一通，右手開始有力。

健脾胃藥物：因陳女士脾胃較差，故加配白朮、茯苓、淮山，令其右手可活動自如。

另外，陳醫師亦教她按摩以下穴位，每日5次，每次按15下，有助手部康復：

通經絡：手三里、曲池穴

補氣血：足三里、氣海、血海穴

激活癱瘓手穴位：后溪穴

中風分大兩類

陳醫師指，在中醫角度，中風分為兩類：中經絡，中臟腑。

中經絡：即身體方面的異常，例如半身不遂、身體麻木、手部活動受限，頭暈眼花，但意識清醒。例如此個案的患者陳女士，意識清醒，但氣虛血瘀，故宜飲用「補陽還五湯」，有助手部恢復活動能力。

中臟腑：病情較危急，突然不省人事，神志不清，臥床，不能動彈。

中臟腑又分為三類，特徵及治療方法如下：

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陳醫師表示，遇到所有中臟腑的情況，對症後，可以即時服急救藥物，再叫救護車。

三高患者打麻雀中風率高50%

陳醫師指，打麻雀而導致中風的個案亦常見，尤其農曆新年、婚慶等日子。通常會長時間坐著，一打就十幾圈，甚至通宵打麻雀。久坐會阻塞經絡，加上長時間屈曲手肘，會令手部經絡突然變得緊張、抽搐，身體承受大壓力。

在中醫角度，情志也可能受影響。情緒激動時，血管易被阻塞，經絡和臟腑不通暢。她解釋：

贏錢時，若興奮過度，過喜會傷害心臟。輸錢時，生氣發怒會傷肝。當兩種情緒交雜，尤其60歲以上人士，血管通透性較弱，適應力較差的話，容易引發中風。三高患者打麻雀時中風風險比一般人高，高出30%至50%。

陳醫師建議，40歲以上的三高患者，打麻雀期間要不時起來走動，不要一坐就坐一晚，若通宵打麻雀更會傷害肝臟。

預防中風建議

治療中風，中醫通常會處方中藥，並為患者針灸和艾灸，配合飲食調護，視乎患者有寒症還是熱症居多。陳醫師指，年長男性較易肝陽上亢，即易暴躁、發怒，要特別注意自己的情緒。

最好的預防方法就是控制情志。年紀大，很易發脾氣，要教他們患病時如何紓緩情緒。不舒服時，要接受這是年紀大會出現的問題，想方法治療，避免情緒過喜過怒，突然情緒激動，保持血管平和。

她表示，中風患者平時可食用以下中藥或食物，改善狀況：

少量丹參、山楂、荷葉、白芷

少量酸味食物：有助軟化血管

山楂、決明子：降血壓，減低中風風險。山楂：有助抗脂抗糖抗血壓，可減少患病及復發機會。

日常食療

陳醫師分享一款食療，適合三高、輕度中風患者：

功效：補氣活血，通竅降壓

材料：黃芪10克、白芷6克、丹參6克、山楂6克

做法：洗淨所有材料，在煲內加入500毫升清水，煲30分鐘即可

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記者：黃泳欣