【審計報告】青年學院20/21學年逾4成課程收生不足逾10%　有課程連續兩年零收生

▲ 青年學院共有8所院校。（資料圖片）

審計署今日（27日）公布最新一份審計報告，當中對青年學院進行審查，發現2020/21學年整體少收185位學生，有44%全日制職專文憑課程數生不足逾10%，同時有42%超額收生10%；有3個課程學生在3個學年間明顯減少，當中1個課程連續兩學年沒有取錄學生。

青年學院是職業訓練局13個機構成員之一，共有8所院校，為中三至中六離校生提供職業專才教育，課程包括全日制職專文憑及國際文憑課程、兼讀制文憑或證書課程。在 2020/21學年，有5,770名學生正修讀全日制職專文憑課程，3,469名學生正就讀兼讀制文憑或證書課程。

審計報告指出，就一年級學生而言，在2018/19至2020/21學年開辦的全日制職專文憑課程中，分別有15%至51%課程收生不足逾10%；另外有29%至42%課程超額收生逾 10%。其中於2020/21學年，學院本計劃錄取3,200名學生，最終只收3,015位學生，少收6%；部分課程的收生人數亦明顯減少，有3個課程在2020/21學年取錄的一年級學生人數，較2018/19學年減少超過50%，當中1個課程在 2019/20和2020/21學年均沒有取錄學生。審計署未有再報告內列明有關課程名稱。

審計署分析2015/16至2019/20學年期間均有開辦的45個課程，有26個課程即佔約58%課程，至少3年收生不足或超額收生逾10%，而每年均有課程未能達到目標留讀率。25個全日制職專文憑課程中，有8個課程畢業生就業率至少3年低於目標。

審計署建議，青年學院應採取措施，避免培訓課程嚴重收生不足或超額收生，亦要考慮收生情況，找出課程入讀人數減少的原因，採取適當措施應對問題，例如改善課程設計或逐步停辦課程，能準確地計劃學額。另外，審計署審視由青年學院發布的8份《校園安全管理手冊》，發現所載有的規定不一，而在2016/17至2019/20學年期間，8所青年學院院校合共通報53宗意外，當中部分屬逾時通報，部分延遲提供意外調查報告。

青年學院解釋，為靈活處理收生事宜，出現小百分比的收生不足或超額收生在所難免，因應變化，不同學科範疇會共用通用單元的教學資源，凡課程收生不足或超額收生，均經管理層考慮和獲批准，以確保教學質素不受影響。職訓局回應指同意審計署的建議，並表示如沒有出現任何不可預見的外在因素，會根據業界對人手的需求，致力使培訓課程達致所訂的收生目標。

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記者：黃悅晴