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【新冠後遺症】新冠後遺症失嗅覺　中醫推薦通鼻茶飲及薰鼻療法

保健美顏 16:29 2022/04/27

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新冠後遺症失嗅覺，中醫推薦通鼻茶飲及薰鼻療法。

嗅覺作爲人體重要感官，卻有不少人在感染新冠肺炎後喪失嗅覺；不僅聞不到食物香味，當發生危機如氣體洩漏情況時，也將無法察覺。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，講解失嗅後遺症的調護方法。針對不同體質詳列對應症狀，並分享3款通鼻茶，及薰鼻、按摩方法，幫助康復。

最新影片：

林醫師解釋，「失嗅」指鼻竅嗅覺減退或嗅覺喪失，與鼻寒及鼻涕有密切關係。氣血兩虧致邪毒滯留或毒邪侵襲，久致氣滯血瘀、竅絡阻塞。並列舉不同體質人士對應症狀：

  • 寒：肺臟、陽氣損傷，使脾肺均虛
  • 濕：濕困於脾土，清陽不升、濁陰不降、鼻竅不利
  • 熱：内裡受侵，鬱久化熱，熱窒鼻竅

6種體質常見症狀

林醫師將失嗅人群分爲「實熱證」、「虛證」及「實證」；再詳細從「表」、「裡」區分成6種。「實熱證」症狀較爲複雜激烈，不僅鼻咽遇熱導致不適，連帶腸胃也受影響；起病急但病程短。「虛證」則主要表現為遇冷時病情明顯；「實證」則夜間及休息時不適感重，稍加運動會減輕負擔。

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通鼻中藥茶飲

認清體質及症狀後，醫師推介3款茶飲，對症舒緩，加快復原。亦可按自身症狀輕重，加減藥劑份量。

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中藥薰鼻及按摩助通鼻

除了茶飲外，林醫師更建議中藥配方，打碎後煮沸，以蒸氣薰鼻（僅可外用，不可内服）。還有針對鼻竅的按摩法「擦擦通鼻功」，透過指背搓擦鼻部，能行氣活血、疏通鼻竅。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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