５款橙汁大比拼！Bless冷壓100%「真」橙汁 酸甜比例達美國農業部Grade A標準

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無論是營養還是口感，橙汁總比汽水清新健康。不少人在早上都會喝一杯冰涼的橙汁，酸酸甜甜的口感令人感覺提神，但市面的橙汁種類五花八門，哪一款才最滋味又健康？比較市面上的濃縮橙汁、非濃縮還原果汁、即飲橙汁、冷壓橙汁、橙粉，Bless牌子的「真橙汁」系列無論在味道、保存營養成分及原材料的精緻度方面，表現都最為突出。



最濃郁芳香的橙汁 甜得來必須保留酸澀味

要品評一杯橙汁是否好喝，必定要看其甜酸交織的層次感；橙汁太甜，多喝只會生膩，太酸又難以入口。橙粉被公認為最有營養的維他命C補充劑，在多款橙汁中保留最多的膳食纖維，不過沖出來的果汁味道較淡，口感單調，顏色更偏向陰沉，賣相稍遜一疇。



市面上熱賣的即飲橙汁，味道香甜吸引，有些更附帶極有口感的果粒，但據消委會的研究顯示，不少這類橙汁添加了大量白砂糖，有時更會混入了水份。至於濃縮果汁，它的製作方法是把水果榨成原汁後，再採用低溫真空濃縮的方法，蒸發掉一部分的水份後再製作而成。這些製作工序會影響到果汁的味道，並須要加入大量添加劑以彌補味道上的落差，喝起來不夠新鮮。



果汁品牌Bless以冷壓方式製作的「真橙汁」，既保有柳橙的鮮甜味道，亦帶有微苦的甘楚。相比起傳统的快刀式榨汁法，Bless的果汁廠會以慢磨機慢速把鮮橙擠壓成汁，並把原個橙連皮榨出，故汁液的顏色比坊間的橙汁鮮豔，呈現澄明的豔黃色，喝下去有回甘的滋味，份外有層次。據美國農業部鑑定鮮橙品質的標準，Grade A靚橙的甜度（brix ）為11度，而Bless橙汁的甜度達至12.3度，可說是遠遠「超班」，而酸甜比例（brix: acidity ration）也維持在20.5度，恰好符合GradeA靚橙所要求的酸甜層次感。



低溫HPP消毒技術 保存最多的營養成分



為了延長飲用期限，市面上的橙汁大多經巴斯德殺菌殺毒（pasteurization），即以約攝氏60度至90度加熱，以殺死大腸桿菌和沙門氏菌等常見病菌。然而，這個過程不單殺死細菌，也破壞了果汁本身的營養，例如維他命C及礦物質如鎂、鉀等。



Bless把鮮橙以冷壓方式榨汁後，則採用超高壓滅菌技術（HPP），把果汁放入密閉的超高壓容器中，再以相當於海洋最深處的300至600mpa水壓，進行高壓低溫消毒。消毒過程中的溫度低至50度以下，這令橙汁的營養素不致受破壞，更保留其原色及原味。一枝270公升的基本裝橙汁約有2個半鮮橙的份量，當中鮮橙的維他命C有助增強免疫力，鉀則有助保持心臟及血管健康，減低高血壓的風險和有助預防中風。



不限於一個產地 品牌Bless據「時令」入口靚橙



另外，市面上標榜100%的純橙汁，多是「非濃縮還原果汁」（Not from Concentrate, NFC），意味著果汁無加水、無任何添加劑，直接還原新鮮水果榨汁後的天然形態及高濃度果汁含量。這些果汁商牌子擁有自己一站式的果園及果汁廠，但貨源流動性低，集中來自同一個產地，因季節變化的影響，不能保證全年都有最優良品質的水果出產。



冷壓果汁品牌Bless老闆陳振康（Thomas）則堅持以全球採購的方式，按時令從不同國家入口鮮橙，例如於4至6月購入埃及橙，9月至11月入口南非橙；至於嚴冬如12至3月，則會遠從日照仍然旺盛的澳洲入貨，確保每期的果汁原材料都吸收十足的養分。目前當造的埃及甜橙，出產於熱帶的沙漠地帶，孕育出汁多肉厚的品種，甜中帶有微酸，色澤澄黃，雖然沒有澳洲橙那種獨有的花香味，但吃下去味道最有回甘。



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