【防止賄賂】涉賄投資公司職員取得維修生意　兩名車房東被廉署起訴

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廉政公署落案起訴兩名車房東主，控告他們涉嫌行賄一間投資公司的前職員，以取得該公司的車輛維修訂單。兩人獲廉署准予保釋，以待明日(4月28日)在東區裁判法院答辯。



被告葉沛欽，63歲，及葉添，71歲，分別為綜合汽車公司(綜合汽車)東主及前東主，同被控一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。



案發時葉沛欽是綜合汽車的唯一東主，其前東主葉添亦有協助經營該車房。在亞洲金融集團(控股)有限公司(亞洲金融)一名職員推薦下，亞洲金融將多份車輛維修訂單判給綜合汽車。



控罪指兩名被告涉嫌於2018年1月至2020年10月期間，一同串謀和與上述職員串謀，在無合法權限或合理辯解下向該職員提供賄款至少合共12,000元，作為對方致使亞洲金融把車輛維修訂單判給綜合汽車的誘因或報酬。案發期間，綜合汽車被指獲判授約40項亞洲金融的車輛維修工作，並就其提供的服務收取維修費共約36萬元。

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責任編輯：余思嵐

