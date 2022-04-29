【抗疫英雄】退休老人科護士出山入方艙支援　冰姑娘：長者奉獻一生不應走得無尊嚴

▲ 退休護士冰姑娘表示，不希望長者無人照顧，走得沒有尊嚴。

疫情爆發人人自危，但也有人甘願加入抗疫行列。其中一位自願到方艙醫院照顧確診病人的退休女護士。人稱Eliza的冰姑娘，曾經歷過SARS，她的三名子女也是護士， 第五波疫情爆發後，她親身上陣支援方艙醫院。

冰姑娘接受TOPick訪問時表示，大半個月以來，在方艙工作雖然辛苦，但見到病人得到妥善照顧便覺得值得。她慨嘆，確診病人之中，很多人是長者，「好多人對社會貢獻良多，但走得好無尊嚴，佢哋唔應該咁樣死。」

冰姑娘1987年投身護士行列，「當時好多人唔鍾意做護士，因為真係好辛苦，但我覺得有份工可以每日幫人，又可以養活自己，係好難得嘅事。」抱著這樣的心態，冰姑娘一做便是35年。

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長期在老人科和療養院工作，冰姑娘強調，最重要的是需要「Caring Heart（關懷的心）」。「好多人覺得老人家好難搞，但我唔覺得難。作為護士必須了解病人，耐心對待佢哋。尤其老人家，好渴望別人關心，有人同佢傾多幾句，佢哋已經覺得你好好。」

她感慨道：

其實長者最大嘅敵人就係寂寞。

面對長者應加倍耐心

雖是資深護士，但冰姑娘講起病人和自己的工作，語氣中仍充熱情洋溢，滔滔不絕，「有位病人由啟德方艙出院，唔想走，因為覺得醫生同姑娘照顧得佢好好。我聽到，覺得我哋咁辛苦都係值得」。

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冰姑娘說，來到方艙的長者，其實都很害怕，有些甚至不知道自己身在何處，她和同僚要捉著病人的手，慢慢解釋，讓老人家相信護士。她感慨，第五波疫情中，超過8000市民因染疫喪命，其中不少都是長者。

有啲走得好無尊嚴，佢哋貢獻社會咁多，好多都應該享受餘下人生，唔應該以咁無尊嚴嘅形式離世。

家人支持 無畏投身抗疫

56歲的冰姑娘已有2個孫，分別是1歲的男孫和3歲孫女，本可弄孫為樂，「我同新抱佢哋住，兩個孫都係同一間屋，但新抱都知我好專業，我每日都做兩次快測，返到屋企都全身消毒。」

她說，因為支援方艙，這段期間她不敢與兩個孫太親密，有時也會掛念兩個乖孫。她笑言，兩個孫年紀還太小，不太了解自己的工作，但她認為，他們長大後，便會明白。

▲ 冰姑娘（前排右）一家人，大仔（後排右一白衣）和細仔（後排中）都是精神科護士，二女（後排左二藍衣）也是普通科護士。（受訪者提供）

除了兒女和新抱，冰姑娘的丈夫同樣支持她。「佢以前都係精神科護士，佢嘅專業技能唔適合去方艙幫手，但佢都好支持我，每日車我去返工，其實都係支援緊抗疫。」

此外，冰姑娘有一位年屆80歲的母親。冰姑娘起初不敢告訴母親自己復出支援方艙，因怕母親會擔心和反對，詎料後來母親知道後，卻自豪地對她說，「阿女我支持你，你做得好！」

疫情有所好轉，冰姑娘有所感慨，她寄語長者，「一定要打疫苗，我眼見好多長者走咗，都係一針都無打嘅，希望多啲人打針，唔好有偏見」。

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記者：莊恭南