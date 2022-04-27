【新冠疫苗】4間復必泰兒童接種中心延長開放時間　300名特殊學校學生集中接種疫苗

▲ 公務員事務局局長聶德權（右二）到沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心為學生打氣。（政府新聞處）

公務員事務局局長聶德權到沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心，向香港中文大學醫院醫護團隊了解接種安排。近300名來自37間特殊學校的學生今日（27日）上午獲安排於特別預約時段到沙田圓洲角體育館和九龍灣香港兒童醫院的兒童社區疫苗接種中心，接種復必泰疫苗。

接種疫苗的特殊學校學生有大概3分之1是6至11歲的兒童，而其餘是12歲或以上的學生，中大醫院的醫護人員特別因應學生的年齡安排適合的疫苗劑量。

聶德權表示，為照顧有特別需要的兒童，局方以往都會為特殊學校的學生作出安排，例如安排他們到醫院的專科門診，在開放時間以外的時段接種疫苗，今次已是第3次安排特殊學校的學生集中接種疫苗，他們對接種新冠疫苗已有一定經驗，這是第一次集中安排他們到2間兒童社區疫苗接種中心，加快接種程序。

他續指，今日接種疫苗的學生各有不同的需要，有些小朋友注意力不足，或有一些嚴重障礙，往往特別需要醫護人員的支持和配合。接種疫苗過程中醫護人員給予無比愛心，細心地為小朋友服務。他十分感謝醫護人員，亦多謝家長支持疫苗接種。

聶德權提醒市民，4間專為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務的兒童社區疫苗接種中心（即港怡醫院、香港兒童醫院、圓洲角體育館及荃灣體育館），在星期六、星期日和公眾假期的開放時間已延長至上午8時至下午8時，直至5月15日，以方便家長在假日帶同子女接種疫苗。

由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，五至十一歲兒童必須在上述四間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長或監護人同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。

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記者：黃穎津