【抗疫支援】新世界「愛互送」受惠機構增至60間　新增食米食油包裝麵食等項目

▲ （新世界提供）

新世界發展網上平台「Share for Good 愛互送」宣佈，第二階段受惠機構倍增至60間，並新增5項食物捐助類別，包括食米、食油、麵食、罐頭及餅乾，目標共籌募600萬件不同類別物資。

愛互送平台除新增26間非牟利機構及社企，令受惠機構總數增至60間，受惠人數及層面更廣泛，當中包括4間與食物援助相關的機構，分別是共廚家作、齊惜福、樂餉社及膳心連基金。我們同時調整物資捐贈清單至16項，包括新增5個食物項目：食米、食油、包裝麵食、罐頭及餅乾，亦增設個人護理用品店現金券，抗疫物資類別則保留快速抗原檢測包、口罩、數據卡、超市現金券等，目標籌募共600萬件不同類別物資，全方位顧及基層的三餐溫飽與各種生活所需。

另外，愛互送指，順豐香港加入成為第二階段的物流伙伴，免費提供物流運輸服務，把各方捐贈的物資送至受惠機構。

新世界發展行政總裁鄭志剛稱，惟疫情緩和不代表社會回復元氣，失業及物價上漲等後遺症陸續浮現，留意到基層的焦慮，因應基層需要調整捐贈項目，尤其集中於食物援助，希望各界繼續慷慨支持，基層多一分溫飽，就能少一份憂心。

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責任編輯：余思嵐

