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【污水陽性】涉東涌映灣園、藍天海岸等多個屋苑　當局派21萬個快測包

社會 15:10 2022/04/27

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離島、黃大仙及觀塘污水監測呈陽性，民政事務處派21萬快速檢測包。（資料圖片）

政府今日（27日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的地區包括：

  • 離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、賞濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍．天岸、（iii）水藍天及（iv）影岸．紅）及海堤灣畔
  • 黃大仙區 — 天宏苑、天馬苑、竹園南邨及翠竹花園
  • 觀塘區 — 翠屏（南）邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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