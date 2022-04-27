【污水陽性】涉東涌映灣園、藍天海岸等多個屋苑　當局派21萬個快測包

▲ 離島、黃大仙及觀塘污水監測呈陽性，民政事務處派21萬快速檢測包。（資料圖片）

政府今日（27日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的地區包括：

離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、賞濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍．天岸、（iii）水藍天及（iv）影岸．紅）及海堤灣畔

黃大仙區 — 天宏苑、天馬苑、竹園南邨及翠竹花園

觀塘區 — 翠屏（南）邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津