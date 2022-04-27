【商場優惠】港鐵多個商場推出消費優惠　消費2,500元即賞500元電子優惠券【 內附詳情】

▲ 港鐵多個商場推出消費優惠，消費2,500元即賞500元電子優惠券。（港鐵提供）

隨港府分階段放寬社交距離，各商戶都推出優惠吸引客戶。港鐵公司旗下多個商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城等，推出「消費4重連環賞」，送出總值超過1,000萬元港鐵商場電子優惠券；並與兩個主要消費券發放平台支付寶香港及八達通合作，推出線上線下多重折扣優惠。

即看港鐵商場「消費4重連環賞」詳情：

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額外賞HK$800港鐵商場電子優惠券

由即日起至5月2日，MTR Mobile 登記用戶於指定港鐵商場內指定商戶以電子貨幣，包括所有消費券發放平台，累積消費滿5,000元或以上，即可獲贈合共800元的港鐵商場電子優惠券。

消費2,500元即賞500元消費20,000元即賞4,000元 最高可賺5,500元港鐵商場電子優惠券

MTR Mobile登記用戶於5月6日至5月19日期間，於指定港鐵商場內，單一消費滿2,500元，即送500元港鐵商場電子優惠券，每人最多可享此優惠3次；單一消費滿20,000元，即送4,000 元港鐵商場電子優惠券，每人最多可享此優惠1次。MTR Mobile 登記用戶於推廣期內，最高可賺5,500元。優惠券數量有限，先到先得，換完即止。

送出逾4萬張港鐵商場電子優惠券

港鐵商場推出「一 Click 即搶」快閃活動，於5月12日中午12時起，MTR Mobile 登記用戶只需要登入MTR Mobile App 即有機會獲得港鐵商場電子優惠券，包括40,000 張港鐵商場100元指定類別及2,000張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券，總值超過500萬，數量有限，先搶先得。

假日限定5倍積分獎賞

MTR Mobile 登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶以電子貨幣消費滿200元，即享5倍積分，一次消費即獲多倍積分。

睇戲免費泊車優惠 專享高達3小時免費泊車

顧客於德福廣場及青衣城逢星期一至五（公眾假期除外）憑即日戲票2張，即可享2小時免費泊車；於 PopCorn 逢星期一至日憑即日戲票1張，即可享2小時免費泊車；於 The LOHAS 康城憑即日戲票2張，可享 3 小時免費泊車。

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責任編輯：李榮忠