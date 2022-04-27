【校長專欄】要求小朋友唔好喊適得其反　「情緒溫度計」助孩子表達培養高EQ

▲ 教會孩子表達情緒，可以培養高EQ。

曾經在公園看到一位孩子哭鬧著，身旁的成人不斷重覆：「唔好喊！唔好喊！」然而孩子的哭聲沒有停止，反之哭得更厲害。孩子當刻的表現正好反映他的情緒，哭鬧可能因為種種原因：可能基於內在因素影響，例如：生病、饑餓；也可能受外在環境影響，例如：突如其來的巨響、面對陌生的環境等。

每個人與生俱來都有情緒。我們由嬰兒期開始，因為語言詞彙及認知的局限，會以哭泣、大叫這些簡單而直接的行動表現，初步表達自己的感受；但成人可有耐性了解這些行為表現背後的真正原因？還是只急於遏止其情緒表現呢？

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▲ 教導孩子認識情緒。（學校提供）

寬容接納 先情後理

孩子出現負面情緒時，家長可嘗試走進他們的世界，用「先情後理」的方式，先肯定孩子當下的情感，讓他們感覺被了解，然後再討論處理方法。當感受被認同，孩子的情緒也較易緩和。

例如：孩子初次面對新環境，出現哭鬧的情況，家長可即時回應：「知道你第一次來到陌生地方感到很害怕。」然後給他一下擁抱，這刻孩子會感到情緒被接納，繼而再與他討論解決方法，例如：「爸爸媽媽陪你一會兒」、「爸爸媽媽坐在這裡等你，有需要可來找我。」

當孩子的情緒平靜過後，可教導他們日後如何說出自己的感受及需要。有很多觸發孩子情緒的情況，在家長眼中可能只是小事，但若我們能從孩子的角度出發，便能更理解他們的心情與感受，再幫助他們以適當的語言表達，可有助建立孩子的正向情緒發展。

▲ 讓孩子學習表達和管理情緒。（學校提供）

細心引導 正面管理

對於學前階段的孩子，伴讀親子故事能帶出不同的情緒詞彙、示範如何調節及管理自己的情緒。隨著孩子的成長，學校也會加入情緒教育，幫助他們認識更多複雜的情緒，包括：緊張、憤怒、害怕、悲傷、妒忌等。我們運用故事教材及布偶介紹情緒詞彙，並引導孩子察覺這些情緒出現時，面部表情及身體的變化。

孩子透過角色扮演，認識情緒出現的原因，並嘗試以語言表達，例如：「我感到很傷心，因為我的玩具損壞了。」繼而也可學習理解別人的感受。同時，我們運用「情緒温度計」，以具體的視覺效果幫助孩子量度自己當下的情緒程度，從中學習管理情緒。最後，我們亦教導孩子舒緩情緒的方法，例如：深呼吸、飲水、做運動等。

總括而言，情緒沒有對錯之分，重點在於是否適當地表達正面和負面的情緒，成人的角色很重要，要提供一個安全的環境，細心觀察孩子的情緒反應，嘗試理解當中原因，適時作出引導，幫助他們明白及學習描述不同的感受，從而鼓勵孩子正面地接納及表達自己的情緒，方能建立正面的社交行為，成為高情緒智商的孩子。

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