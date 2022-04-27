【強制檢測】第60及61輪安老院、殘疾人士院舍員工強檢下周三展開　打齊針亦需完成

▲ 政府今日（27日）宣布，第60及61輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布，第60及61輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。

由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於今年5月4日至10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在指定期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須按照公告指明的規定及程序，進行核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關詳情如下：

（一）於5月4日至10日期間值勤，完成新冠疫苗接種人士須於4月27日至5月10日期間進行一次指明檢測

（二）於5月4日至10日期間值勤，任何未完成新冠疫苗接種人士須於4月27日至5月3日期間進行一次指明檢測

（三）於5月11日至17日期間值勤，任何未完成新冠疫苗接種，須於5月4日至10日期間進行一次指明檢測。

勞工及福利局發言人提醒各院舍負責人和員工，今輪強制檢測有別於之前多輪只要求未完成新冠疫苗接種的員工每周一檢，而是要求即使「打齊針」的員工也需要在今天起的兩周內（4月27日至5月10日期間）進行一次指明檢測。

發言人說，隨著第五波疫情穩步回落，過去三四個星期已沒有新增院舍出現爆發，在曾有確診個案院舍中每天仍出現零星新個案。政府認為可趁此時機，為全部院舍員工進行病毒核酸測試，加上每天的快速抗原測試，希望盡可能找出任何仍存在於員工之間的隱形傳播者。局方呼籲各院舍員工為院舍防疫多走一步。

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記者：黃穎津