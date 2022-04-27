《亞洲電影巡迴放映》選映多齣焦點新作　《地下情》重溫發哥+梁朝偉年青風采

▲ 《地下情》修復版。

亞洲電影大獎學院與MOViE MOViE首次合作，在創意香港及電影發展基金資助下，將於2022 年5月20日至5月29日舉辦「亞洲電影巡迴放映」，推廣亞洲優秀電影作品。並會放映集結了由國際重量級導演和優秀新導演執導的作品

其中香港首映的環節，包括由康城影帝柳樂優彌、玉木宏、阿部寬等擔綱演出的《北齋：浮世繪傳奇》，以繪畫波瀾壯闊巨浪及浮世繪而聞名於世的日本傳奇畫師葛飾北齋為題。

▲ 《北齋：浮世繪傳奇》

另外，由多位人氣偶像如吳子霏、周予天主演的台灣純愛電影《一杯熱奶茶的等待》；張艾嘉及彭于晏主演的犯罪劇情類型電影《熱帶往事》亦會作首映。

▲ 台灣片《一杯熱奶茶的等待》。

在經典港片環節，將選映新浪潮導演許鞍華70年代後期為廉政公署執導的珍貴經典作品《歸去來兮》初登大銀幕。

▲ 《歸去來兮》

導演及編劇林奕華則結集演藝前輩張艾嘉、李司棋和金燕玲，與中生代後輩女演員黃詠詩、張國穎和黃呈欣進行深度對談，主辦口述歷史映像節目。

而關錦鵬執導的《地下情》，亦以全新修復版登場，影迷可重溫周潤發、梁朝偉在成為巨星前的銀幕演出，重溫眾星年青風采。

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