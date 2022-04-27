【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活

▲ 曾江離世，享年87歲。

藝人曾江今日被發現倒臥在尖沙嘴一間房間，當場證實死亡，終年87歲。眾所周知曾江是黑白粵語片的小生，靠精湛的演技成為實力派甘草演員，演了無數經典影視劇角色。但不是太多人知道曾江於1950年代留學美國修讀建築系，回流香港更當上建築師，最後因嫌棄沉悶的朝九晚五工作，放棄高薪厚職投身演藝圈。

曾江原名曾貫一，雖然活躍於1960至1990年代的影視明星，但至今仍為年輕人所熟悉，全因那個播了近半個世紀之久的染髮產品廣告之故。不過，據知廣告大約於1980年代拍攝，由於當年廣告合約條款不夠仔細，沒有列明使用期限、地區、播放渠道等條款細則，曾江當年接拍了此廣告，讓品牌公司能夠無限期地播，他卻只收了一次片酬，之後沒再按比例收得報酬，變相「蝕本價」拍廣告。

曾江近年的另一個「代表作」，要數到2015年為無綫拍攝的節目《4個小生去旅行》，於記者會期間發生被謝賢掌摑的事件，禍及坐在二人中間的胡楓，及嚇倒同場的另一拍檔Joe Junior。謝賢其後曾向媒體表示當年是為了宣傳效果，與曾江「夾計」上演這場「大龍鳳」，節目的另外一個主角胡楓曾暗示：「佢成世都講大話。」

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名牌大學畢業

雖然是實力派甘草演員，曾江實際上是學霸。外表英偉俊俏的他早於中學時期已獲邀參與電影拍攝，後來因自覺演技不足，便遠赴美國升學，他畢業於加州大學柏克萊分校修讀建築系畢業生，該學府是全球大學排名前10名，是有名的華人精英搖籃。

曾江畢業後回港當上建築師，可惜3年間的設計未有被採納成實體建築，而且耐不住沉悶的工作環境，此時有朋友再邀請他拍戲，於是曾江毅然放棄建築師的專業，再次投身演藝圈。由1960年代起，論電影、電視還是舞台劇都有曾江的演出。

由於曾江曾於美國留學，操一口流利英文，因此參演不少荷里活電影，包括《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》、《藝伎回憶錄》等，他亦到英國客串劇集演《幸運兒》及《White Dragon》。

年事已高身體欠佳的他，近年需要靠助聽器生活，間中出演電影作品，於2015年憑電影《竊聽風雲3》獲金像獎最佳男配角的獎項。

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曾江是王馨平舅父

曾江的個人生活亦非常「精彩」，他是藝人王馨平及陳山河的舅父、二人母親林翠的哥哥。現任太太、台灣女演員焦姣是曾江的第三任太太，他的首任妻子是馬來西亞的馬戲團團員張萊娣，二人育有一名兒子，婚姻維持十年後結束，母子後來定居加拿大。

離婚後翌年，曾江迎娶了專欄作家鄧拱璧，婚姻同樣只維持了10年，二人育有一名女兒，現為舞台劇演員曾慕雪。與第二任太太離婚4年後，曾江於1994年跟焦姣結婚，婚姻維持至今。

撰文 : TOPick柴犬出動