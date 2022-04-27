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【Staycation】千禧新世界酒店每晚$1840起 包早晚自助餐＋黑毛豬風乾肉拼盤

休閒消費 18:28 2022/04/27

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

入住千禧新世界酒店低至48折。

繼消費券推出，Klook 《消費券最抵Deal 》亦推出一系列的優惠，當中包括酒店Staycation，大家可以低至48折入住五星級的千禧新世界酒店，包兩餐及享用西班牙橡果黑毛豬風乾肉拼盤及葡萄美酒，每晚只需HK$1840起。

千禧新世界酒店

Klook推出了不同優惠，當中包括低至48折優惠入住千禧新世界酒店，每晚只需HK$1840起（原價HK$3900）即可入住指定客房，入住當日於The Lounge享用自助晚餐，當中包括前菜冷盤及沙律、即製的中西佳餚、如日韓主題的美食、燒牛扒、燒羊架、芝士焗龍蝦、燉湯、一系列海鮮、刺身、以及即場的「火燒乳豬」，還有多樣的甜品選擇，包括檳城簿餅、即整車輪餅、心太軟以及自製窩夫雪糕等等。

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享用完自助晚餐後，大家還可以到15樓的聚賢薈Residence Lounge & Bar一邊欣賞海景，一邊享用西班牙橡果黑毛豬風乾肉拼盤及葡萄美酒，翌日還可於Café East享用雙人自助早餐，當中包括沙律、自製麵包、豬肉燒賣、即場烹調的奄烈、窩夫、班戟、中式美食等等。

不得不提的是入住期間大家可免費享用房內自選電影服務及享餐飲8折優惠！另外逢星期一至四入住更可提早至下午1時登記入住，並延遲退房至翌日下午3時！

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高級客房：逢星期日至四入住HK$1840 ，逢星期五、六、公眾假期及前夕入住HK$2210。

城景客房：逢星期日至四入住HK$1970，逢星期五、六、公眾假期及前夕入住HK$2340。

海景客房：逢星期日至四入住HK$2100，逢星期五、六、公眾假期及前夕入住HK$2470。

聚賢薈海景客房：逢星期日至四入住HK$2940，逢星期五、六、公眾假期及前夕入住HK$3310。

限時優惠開賣日期：4月25日晚上9時起至5月1日

入住日期：4月26日至6月30日。

購買及查詢請按此

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責任編緝：蕭雅文

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