【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎

▲ 移民生活，並非對所有孩子而言，都是天堂。

身邊有不少朋友、同事、同學移民。英國也好，加拿大也罷，絕大多數都是美好故事。那邊空氣好，生活空間大，孩子讀書更開心，父母心情跟著舒暢起來。

口耳相傳之下，更多仍在香港的朋友，對移民外國尋覓新生活充滿嚮往。然而近日一輯講述港人移民英國的新加坡紀錄片，卻大唱對台戲，探討「新移民」的困境。不少港人對片中內容譁然，筆者也一樣好奇，看完兩集紀錄片，情節大致可歸納為：兩夫妻移民英國後，財政觀念衝突，丈夫低學歷，英文差，卻眼高手低追求奢華物質生活，最終矛盾頻生，甚至鬧得要離婚。

移民故事，極好的和極壞的，筆者都聽過了。其實，社會學研究方法中，有一個概念，叫「幸存者偏差（Survivorship Bias）」。該概念最經典的解釋，是二戰美軍發現戰機交戰後倖存返航的，多為機翼中彈，起初便以為機翼最易被攻擊。但事實恰恰相反，最容易中彈的反而是引擎，只是引擎中彈的戰機多已墜毀，沒有機會返航供研究之用。

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移民的故事也一樣，往往美好的故事，容易被流傳，移民後過著幸福生活的朋友，也更樂意分享自己的故事。筆者認識的幾個朋友，移民後，都異口同聲說「小朋友讀書真的更開心」、「適應得很快」。追問之下才發覺，這幾個朋友的小孩在香港時已在讀直資小學，甚至讀過幾年國際學校，英文流利之餘，也熟習創意學習，活動教學的歐美模式。適應得快，自有原因。

再看他們的父母，有位移英的媽媽本來就是高材生，也有位爸爸原本在香港任職互聯網企業管理層，人脈、財力、能力都高人一等。他們自然有資源，也懂得在英國為兒女安頓鋪排。如果換作「英文麻麻」，「能力麻麻」，舉目無親的普通人，還能一樣從容不迫嗎？看來未必。

反而見到許多孩子讀官津校的父母，移民英語國家後，甚少提及子女學業情況，或許正正是因為他們的小朋友，英文能力不足以馬上適應當地生活和學業。有心理學家就曾指出過，陌生語言環境，容易令小朋友無法集中精神學習，一旦覺得自己未能融入，感受到精神壓力，又怎可能專心一致跟上學習進度呢？

顯然，英國或其他港人趨之若鶩的英語國家，也未必是所有孩子的天堂，就算沒有功課，沒有名次，也不一定能快樂學習。孩子還在仍在苦苦掙扎，這些普通家長，又哪有閒情逸致雀躍分享子女的精彩校園生活呢？

所以，移民也一樣有倖存者偏差，特別美好的例子，往往更容易被看到，也更有自信講述自己的成功經驗。然而除了好的一面，每個想移民的普通人，更應了解那些「墜毀的戰機」。這樣才能為移民後的生活，做好足夠心理準備。

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