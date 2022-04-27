【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。

曾江原是黑白粵語片的小生，在從事演藝工作逾60年，演活了無數經典影視劇角色，演技精湛的他拍過近200部電影。早期最經典的角色一定是在《英雄本色》的「堅叔」，飾演雇用囚犯的計程車公司東主，給所有犯過錯的人重新一次機會，角色也深入民心，對白亦相當經典。

有的人喜歡收養孤兒，我這個人喜歡收養囚犯；因為我自己就是囚犯的老祖宗。

曾江可謂是演藝界的「老戲骨」，在2012年因《竊聽風雲2》，在第31屆香港電影金像獎獲提名最佳男配角；在2015年第34屆香港電影金像獎，成功以《竊聽風雲3》陸瀚濤一角，奪得最佳男配角，演技精湛，敬業樂業的處事態度，是本港演藝界的典範。

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不過最令人津津樂道的一定是一個播了40多年的染髮品牌廣告，當中一句經典對白「逐變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」橫跨多個世代，家傳戶曉。不過，曾江與該品牌有過一段小插曲，因當年1980年代拍攝廣告時，曾江把播放權賣斷給廣告公司，令該公司播足多年亦未有給予曾江額外的版權費。

近期令人回想起曾江出現在「電視框」的是2015年TVB推出的節目《四個小生去旅行》，節目邀請到謝賢、曾江、胡楓和Joe Junior出鏡。可是在節目舉行記者會期間，謝賢卻突然在傳媒面前怒摑曾江，夾在中間的胡楓亦被打飛眼鏡，場面一度失控，引起網民熱烈討論。

當時指因為到外地拍攝時，謝賢不滿曾江常以腳痛為由，需要眾人照顧又阻礙拍攝，個後來解釋二人只是為了節目而做戲，私下關係非常好。

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記者：李榮忠