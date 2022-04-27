【金宵大廈2】胡鴻鈞突破「石敢當」演繹陰森4式　開拍前專誠向裁縫師學藝

▲ 胡鴻鈞靠陰森4式演繹詭異裁縫旗袍師。

TVB劇集《金宵大廈2》昨晚（26日）播出的單元九《嫁衣（上）》，由胡鴻鈞、連詩雅主演。劇情講述裁縫旗袍師小程（胡鴻鈞飾），有天遇上體貼又善良的「夢中情人」科雲（連詩雅飾）後一見鍾意；為抱得女神歸小程不惜使盡心計，利用靚寶之餘，更耍手段令科雲得悉未婚夫外遇；最終科雲分手，投向小程懷抱。

《嫁衣》可算是胡鴻鈞晒冷作，之前憑「石敢當」及「初哥哥」等角色已令其演技備受肯定，這次再度突破自己飾演溫柔又帶點邪氣的裁縫，不但舉手投足入型入格，陰森、耍心機等表情亦拿捏得精準，360度均散發著心寒磁場。網民大讚胡鴻鈞演技，更封他為「非正常人類角色專業戶」：「胡鴻鈞啲變態表情真係好正」、「文初陰沉兩相宜」、「邪邪地好啱佢」。

▲ 胡鴻鈞突破以往角色，演繹既溫柔又帶點邪氣的裁縫旗袍師。

專誠向裁縫師學藝

至於甚少演戲經驗的連詩雅亦贏得好評，除了韻味十足的旗袍、及將長腿優點表露無遺的短打Look令網民眼前一亮，網民亦力指她旗袍Look仙氣十足、演技自然，認為她大向演戲發展：「佢聲色藝都屬中上，期望多拍tvb劇集提升觀眾緣。」

為了做好裁縫這份工，胡鴻鈞劇集開拍前專誠學藝，學習裁縫師手勢，包括如何幫客人度身之餘，亦學習如何使用衣車及以繩結成鈕扣等。雖然聽落頗難，但胡鴻鈞很快上手，及後他笑言原來衣車最難學：「好難控制衣車速度同埋走勢，容易走歪，仲有好驚會車到手指，要學習克服恐懼。」

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Ella生死未卜

昨晚主線發展相當緊湊，面對MIA咄咄進逼，Maurice（陳山聰飾）竟決定自我犧牲成全Joey（陳山聰飾）與Ella（李施嬅飾）；但根據鏡頭展現的「眼鏡」證供，MIA帶走的山聰應為Joey，加上山聰接受洗腦酷刑時，另一邊廂的Ella未見有激烈「共感」反應，似乎Maurice與Joey背著MIA及觀眾調換了眼鏡兼身份。

另自劇集開播後一直被指演技超班的施嬅，昨晚再晒超卓淒美喊功，飾演60年代女醫生的施嬅，與男病人（陳山聰飾）致歉時，眼淚在眼眶中打轉、哭得相當委婉動人，令網民無不折服。監製笑指，男病人一句：「我相信你喺呢個世界裏面，一定會搵到你嘅幸福」，將是其身份之謎的極大線索。根據預告片，Ella在黑白世界亦遇上危機、生死未卜，《金宵2》主線正式進入高潮。

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