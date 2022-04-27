【第五波疫情】本港今增430宗陽性個案　新增8宗學校呈報陽性個案【不斷更新】

▲ 本港今日新增430宗陽性個案。

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（27日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

【16:53】

被問到會否減少指定診所的數量，劉家獻公布，截至4月26日下午5時，23間指定診所曾為逾1.6萬名病人診症。當局會密切監測疫情、復課後等情況調整有關服務。

【16:45】

政府公布可處方新冠口服藥私家醫生名單，劉家獻表示，私家醫生在處方藥物後要呈報系統，截至4月26日，系統顯示有10名病人曾被處方藥物，包括6個服用帕克斯洛維德（Paxlovid）和4名莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

【16:41】

資深著名藝人曾江今日被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡，張竹君表示沒有個別人士於檢疫酒店的資料，又指除了有關人士是曾呈報陽性，否則是沒有資料。

【16:38】

被問為何今日確診個案比昨日增多一百宗，張竹君表示上周已開始上學、不同工作處所也沒有了在家工作，會導致社區人流增加，指反彈也是預期之內。

【16:34】49歲肺癌女病人昨日離世

醫管局再呈報多8宗死亡個案，今波累計有9060宗死亡個案。劉家獻表示，8名病人昨日離世，年齡由49至95歲，包括一名院舍院友，有3人沒有打針，一名病打已打3針，當中有7人是65歲以上長者，而比較年輕的病人涉及一名49歲女病人。她於2月24日打科興疫苗，有肺癌，4月21日到瑪嘉烈醫院急症室，報稱有頭暈，時常在家跌倒，入院的檢測發現呈陽性，入院後電腦掃瞄發現肺癌已擴散至腦及骨，病人昨日不幸離世。

【16:30】本港今日新增430宗陽性個案

本港今日新增430宗陽性個案，累計逾119萬宗確診；其中222宗核酸檢測陽性個案、208宗屬快速檢測陽性呈報，以及15宗輸入個案。張竹君指，昨日沒有新增院舍的個案，惟有2間早前已有個案的安老院舍新增2宗院友確診個案。

另外，昨日公布接獲13宗學校呈報個案，發現其中一宗的快測是不確定，再檢測時發現是陰性，即昨日有12名師生確診，而今日新增8宗學校的呈報個案，涉及7名學生及1名職員，分別來7間學校。即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組