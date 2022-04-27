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【天才少年】兩年讀完中學9歲入大學　13歲神童學士畢業攻讀物理學博士

尖子教室 18:03 2022/04/27

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美國一名13歲神童大學畢業，將攻讀物理學博士。

有孩子天賦過人，加上父母悉心的栽培，讓他盡展所長。美國一名年僅13歲的神童大學畢業，將攻讀物理學博士。年紀小小的他過去只用兩年時間讀完中學，9歲就入大學，別人認為他的進程太快，甚至失去了寶貴的童年，但媽媽強調兒子還是一個孩子。

物理尖子13歲大學畢業

據美國霍士新聞頻道（Fox News）報道，13歲男童Elliott Tanner現時是明尼蘇達大學（University of Minnesota）的四年級學生，主修物理、副修數學。Elliott是該校最年輕的學生之一，成績優異，GPA高達3.78分，並即將於5月畢業。他分享初入大學時，別人對他的反應︰

經過一兩個星期「哇」的時間後，每個人都習慣在課堂上看到我，這成為一種正常現象。

13歲的Elliott Tanner是明尼蘇達大學四年級學生。（IG圖片）

Elliott的媽媽Michelle Tanner表示，兒子從3歲開始閱讀和做數學，在家自學幾年後，於7、8歲時完成高中課程，並在9歲開始讀大學。當別人聽到Elliott的故事後，都認為他不像是一個孩子，或他長大得太快了，但Michelle強調「他還是個孩子，唯一的分別是他在不同的大樓上學」。

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最新影片︰

籌學費修讀博士課程

Elliott已獲明尼蘇達大學物理學博士課程取錄，現在父母正想辦法為他籌措學費。他們正嘗試申請獎學金、助學金，但還未成功，與此同時他們透過網站「 GoFundMe」發起眾籌款，希望幫助Elliott籌得博士生學費。

對於即將學士畢業，Elliot為自己感到自豪和興奮，覺得有點難以置信，形容過程就如同過山車般奇妙。他想成為一名高能理論物理學家，期望最終能成為明尼蘇達大學的物理學教授。

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責任編輯︰王明芳

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