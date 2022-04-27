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【復課】8宗學校呈報陽性個案　涉7名學生及1名學校職員

社會 16:34 2022/04/27

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（資料圖片）

本港疫情持續向下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（27日）出席疫情記者會，交代疫情最新發展。

張竹君表示，今日復課學校有618間，當局接獲8宗學校呈報陽性個案，涉及7名學生及1名學校職員，分別來自7間不同學校。其中2名學生來自同一家庭，2人就讀不同班級。其中4名學生及1名學校職員昨日最後上課，3名學生最後上課天為4月25日。7間學校早前復課後均未有呈報確診個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1716名病人留醫，再多1人危殆，1人嚴重；當局昨再呈報8宗患者於過去24小時離世，涉及5男3女，年齡介乎49至95歲，其中有1人來自院舍，3人無打針，4人已打1針，1位打3針。過去1日亦再多256名病人康復，其中175人已出院。

其中一名較年輕的49歲女病人，她於2月24日接種第1劑科興疫苗，患有肺癌，4月21日因頭暈、經常跌倒到瑪嘉烈醫院急症室求醫，新冠檢測呈陽性，其後電腦掃描發現其肺癌已擴散至腦及骨，昨日不幸離世。

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記者：黃穎津

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