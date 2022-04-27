【護膚新品】SK-II最新企劃Z世代三吉彩花 素顏自拍展現真實一面

▲ SK-II 最新品牌代言人三吉彩花 (圖片由品牌提供)

「PITERA™ & Me」是 SK-II 首部自拍系列影片，由Z世代品牌代言人三吉彩花獨自掌鏡，紀錄她在靜修屋進行 24/7 拍攝，以素顏在鏡頭前展示最真實和個人一面。

通過分享個人生活，重拾自己興趣，拍攝首次使用 SK-II 神仙水的體驗，同時回答粉絲最常問護膚問題，發現三吉彩花未被了解過的一面。

三吉彩花說：「今年開始我想多點照顧自己，包括護膚，正好也是我感覺到肌膚即將開始透露年齡的時候。神仙水是我新夥伴！」

最新影片：

「PITERA™ & Me」收集經典神仙水的敘事。尋求流行文化突破與結合，以創新形式把PITERA™呈現給消費者，體驗晶瑩剔透肌的煥變。

從早期名人推薦，到2017年與國家地理頻道合作「Face the Wild Face the Camera」探險短片、2018 年與 Magnum Photos 合作拍攝的「Bare Skin Project」，網路美妝微影集，包括 2019 年推出的「Bare Skin Chat」和 「PITERA™ Masterclass」，以及 2021 年「My PITERA™ Story」，聯同其國際代言人以全新形象復刻 SK-II 經典廣告大片。

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SK-II護膚精華是SK-II獲獎最多的產品，多年來未曾改變配方，蘊含 90%以上由多種維生素、胺基酸與礦物質組成的 PITERA™，獨特酵母菌株發酵過程萃取而出，在亞洲被譽為「神仙水」。

第一部由三吉彩花自拍的「PITERA™ & Me」影片在 4 月 26 日已經推出。有興趣讀者可在SK-II 官方 YouTube 頻道觀看更多相關影片。

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