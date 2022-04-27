【曾江離世】胡楓傷痛：「不敢相信死訊」　Joe Junior：「曾江很提攜後輩」

▲ 胡楓（左）得知曾江離世消息，直言不敢相信。（經濟日報資料圖片）

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁】

曾江原是黑白粵語片的小生，在從事演藝工作逾60年，演活了無數經典影視劇角色，演技精湛的他拍過近200部電影。詳情即看:【下一頁】

曾江於2015年，曾與謝賢 (四哥) 、胡楓 (修哥) 以及Joe Junior一起拍攝無綫旅遊節目《四個小生去旅行》，好友胡楓收到其離世消息，回覆TOPick時指出不想相信曾江離世新聞：

我到依刻都不相信呀，愈來愈多人同我講，我真係要些時間消化。

一向樂觀開朗的胡楓更直言「我現在個心好亂」。

我依家個心好亂！

▲ (曾秋文攝)

至於Joe junior向TOPick透露，最後一次見曾江是去年8月，出席胡楓演唱會，回想當時食飯聚會「有講有笑好開心」，一向認為他身體健康，沒有大問題。

當時仲好開心，一班人有講有笑，估唔到去年最後一次見面!

他又表示曾江性格很提攜後輩，對後輩很客氣，亦很有禮貌，聽到他離世消息亦是「不敢相信」，心情十分沉重。

▲ Joe junior向TOPick表示，曾江性格很提攜後輩，對後輩很客氣，亦很有禮貌。（資料圖片）

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地，即看：【下一頁】

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠