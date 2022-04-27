  • 29°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 18:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩

社會 16:57 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

胡楓傷痛：不敢相信死訊，Joe Junior：曾江很提攜後輩。

資深著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡。據了解，曾江是由新加坡返港，當時正在九龍酒店進行隔離檢疫，消息指，他對新冠病毒的快速測試呈陰性。詳情即看:【下一頁】

曾江原是黑白粵語片的小生，在從事演藝工作逾60年，演活了無數經典影視劇角色，演技精湛的他拍過近200部電影。詳情即看:【下一頁】

曾江於2015年，曾與謝賢 (四哥) 、胡楓 (修哥) 以及Joe Junior一起拍攝無綫旅遊節目《四個小生去旅行》，好友胡楓收到其離世消息，回覆TOPick時指出不想相信曾江離世新聞：

我到依刻都不相信呀，愈來愈多人同我講，我真係要些時間消化。

一向樂觀開朗的胡楓更直言「我現在個心好亂」。

我依家個心好亂！

(曾秋文攝)

至於Joe junior向TOPick透露，最後一次見曾江是去年8月，出席胡楓演唱會，回想當時食飯聚會「有講有笑好開心」，一向認為他身體健康，沒有大問題。

當時仲好開心，一班人有講有笑，估唔到去年最後一次見面!

他又表示曾江性格很提攜後輩，對後輩很客氣，亦很有禮貌，聽到他離世消息亦是「不敢相信」，心情十分沉重。

Joe junior向TOPick表示，曾江性格很提攜後輩，對後輩很客氣，亦很有禮貌。（資料圖片）

【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地，即看：【下一頁】

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
今日 17:08
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
今日 16:19
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
今日 16:38
【曾江離世】曾江投身演藝行業逾60年成就卓越　染髮廣告播足40多年最入屋
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活
今日 15:50
【曾江離世】美國留學棄建築師投身演藝圈 曾江歷三段婚姻從甘草闖荷里活

你可能感興趣

【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
今日 17:08
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
今日 16:19
【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
今日 16:57
【曾江離世】胡楓傷痛：不敢相信死訊　Joe Junior：曾江很提攜後輩
演員 快速測試 隔離檢疫 Joe Junior 壓力 謝賢 曾江 胡楓 尖沙咀 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉
今日 10:33
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店