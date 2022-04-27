【曾江離世】曾江女兒不愛拍戲愛上舞台劇 曾慕雪談爸爸：爸爸很低調貼地

▲ 曾江的女兒曾慕雪是舞台劇演員。

藝人曾江今日被發現倒臥在尖沙嘴一間房間，當場證實死亡，終年87歲。曾江先後有過三段婚姻，現任太太、台灣女演員焦姣是曾江的第三任太太，他的首任妻子是馬來西亞的馬戲團團員張萊娣，二人育有一名兒子，婚姻維持10年後結束，母子後來定居加拿大。第二任太太專欄作家鄧拱璧，婚姻同樣只維持了10年，二人育有一名女兒，現為舞台劇演員曾慕雪。

曾江與第二任太太所生的女兒曾慕雪，現時是舞台劇演員。作為「星二代」，爸爸曾江拍戲，媽媽鄧拱璧當過電台主持，繼父阮兆輝是粵劇名伶，曾慕雪倒沒有受幾位名人父母影響，反而選擇追尋自己的表演夢。

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對於自己名字的由來，曾慕雪曾經解釋，媽媽因為仰慕白雪仙，而為她改名慕雪，她和粵劇的緣分也因此而起。

談及自己舞台劇演員之路時，指在中三的暑假去了一個專業舞台劇團做暑期工，愛上一班人很投入為做好一件事而共同努力的合拍感覺，就立志一定要考入香港演藝學院。

我向來讀書唔算叻，但為了證明給大家看我是考得好而選擇讀演藝，並非無得揀，我很努力讀書，結果中學會考考到3科A，其他科都是B或C，成功入了戲劇學院，主修表演。

曾慕雪自言在演藝的5年時光，又上課又排戲、朝9晚23，辛苦卻快樂，她也坦言那段時期最抗拒人家總是把她只視作「曾江的女兒」，彷彿抹殺了她本身在表演上付出的努力。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 曾江是王馨平的舅父。 ​​​​​​

曾慕雪過去接受TOPick的訪問時提及，爸爸曾江很低調和貼地，但對感興趣的事物願意努力及鑽研。

爸爸（曾江）不算是一個很鍾意做明星的人，他其實幾低調和貼地⋯⋯他不會令我覺得做明星是『好正』的事。而且我唔夠靚，所以無諗過做明星。

責任編輯：王明芳