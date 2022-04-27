【抗疫基金】運輸署向小巴的士提供每公升2元燃料補貼　料惠及163個綠色小巴營辦商

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運輸署今日（27日）表示，在今年5月1日至9月30日的五個月期間，政府會為公共小巴及的士提供每公升二元的液化石油氣補貼，以及發還汽油的士及柴油公共小巴四成的實際燃油支出。預計措施可惠及163個綠色小巴營辦商，以及約49000名的士及紅色小巴司機。



署方指，考慮到大部分的士及紅色小巴司機為租車司機，並需自費到石油氣加氣站為的士或小巴加氣，為了以便捷方式直接紓緩前線司機的經濟壓力，油公司會直接在加氣站為司機提供每公升二元的液化石油氣折扣，無需登記或申請。政府會向油公司發還其補貼的士和公共小巴司機的石油氣費用的實際金額。



至於汽油的士及柴油公共小巴，由於相關司機及營辦商的數目較少，並考慮到汽油及柴油較液化石油氣有機會被轉移，汽油的士及柴油公共小巴的司機或營辦商須憑加油收據或「公司油卡」月結單向政府申請發還四成的燃料支出。運輸署在審批程序完成後，會透過自動轉帳發還獲批金額，並會以書面通知申請人。

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責任編輯：余思嵐