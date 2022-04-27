【骨灰龕位】和合石靈灰安置所逾1萬個新骨灰龕位　5月11日起接受申請

▲ 粉嶺和合石靈灰安置所第六期A座提供10,900個骨灰龕位。（食環署圖片）

食環署今日（27日）宣布，將編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期A座10,900個可續期骨灰龕位，由5月11日至6月10日接受申請。食環署將以以攪珠及電腦隨機編配龕位次序及獲編配的特定龕位。

食環署於2021年已編配和合石靈灰安置所第六期B座兩萬多個骨灰龕位，新一輪編配涉及10,900個新建龕位，當中10,657個為標準龕位，包括5,730個禁香龕位及4,927個非禁香龕位；另有243個大型龕位，當中120個為禁香龕位、123個為非禁香龕位。食環署發言人指，如果申請數目超過A座可供編配的龕位數量，則會另外提供B座相應數量的龕位以供編配。

發言人又說，申請人只須為同1位先人填寫1份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位；如申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少1位先人的資料。為加快編配程序，食環署將以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，中籤申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間，前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。



至於骨灰安放期，食環署指，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次；安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付訂明費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。



申請表格由5月11日起可於食環署網站下載，市民亦可於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處 、民政事務總署各區民政諮詢中心，或經熱線2841 9111以傳真索取。填妥的申請表格連同所需文件的副本，於接受申請日期內以傳真、電郵、郵寄或親身遞交到港島或九龍墳場及火葬場辦事處。

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記者：黃悅晴