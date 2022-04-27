【煽動分裂】涉於頻道宣揚港獨視國安法為垃圾　理大男生認煽動分裂國家罪候判

▲ 被告今於區域法院承認煽動他人分裂國家罪。（經濟日報資料圖片）

23歲理大男生涉於住所被拘捕後，被警方搜出胡椒球槍，男生其後被發現是「抗共港獨台」的管理員，並曾於群組煽動他人分裂國家及放售胡椒球槍，今（27日）於區域法院承認煽動他人分裂國家罪。控方案情指，被告曾於頻道內發貼文稱，他會每天於頻道說「香港獨立 唯一出路」，並視國安法為垃圾紙張（Rubbish Paper)。被告還押至本周五（29日）判刑。

被告呂世瑜（23歲），報稱理大學生，今承認1項煽動他人分裂國家罪，另被控無牌管有槍械及管有攻擊性武器則存檔法庭。

控罪指，被告於2020年6月30日至9月24日之間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

案情指，被告於2020年9月24日被捕，警方在其住所搜出1枝可以發射盛載胡椒球粉末的投射彈的氣槍及兩柄刀，以一些示威者常用的裝備等。

被告於數次警誡錄影會面中表示，涉案胡椒球槍從網上購買，相關裝備用於野戰。被告又承認他與「Tsui」均是通訊軟件Telegram 頻道「抗共港獨台」的管理員。被告指於被捕前1至2天，於頻道內以6,800元出售胡椒球槍。

另外，自港區國安法於同年6月30日生效後，被告曾於頻道內發貼文稱，他會每天於頻道說「香港獨立 唯一出路」。被告並幾乎每天均發佈相關貼文，視國安法為垃圾紙張（Rubbish Paper)，如有人要離開頻道，悉隨尊便，畢竟並非每人均能承受10年監禁。涉案頻道有逾千人加入，在警方檢取1,495個貼文，其中338個貼文與被告相關。

代表律師求情時引述被告親撰的求情信指，被告犯案後，對其親友感愧疚。被告曾參加不少遊行，曾經看見政府對百萬人的意見充耳不聞。被告對香港的愛不亞於任何人，香港是養育被告的地方，被告尊重香港的核心價值，冀法官能夠瞭解被告的初心。法官押後至本周五（29日）判刑，其間被告須還押。

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記者：梁錦麟