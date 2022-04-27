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【盜竊罪】廉署調查貪污揭核數師樓前合伙人偷竊　明日提堂

社會 16:25 2022/04/27

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（資料圖片）

廉政公署落案起訴一名註冊核數師樓前合伙人，控告他涉嫌從公司偷竊核數服務款項合共10萬元。他獲廉署准予保釋，以待明日（四月二十八日）在西九龍裁判法院答辯。

被告鍾智亨，40歲，禮佰敦會計師事務所有限公司（禮佰敦會計師事務所）前董事兼股東，被控兩項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。案發時，禮佰敦會計師事務所是一間在香港會計師公會註冊的核數師樓，被告及另一名合伙人為該核數師樓的董事兼股東，二人持有相同股份份額。兩名合伙人同為執業會計師，合資格以禮佰敦會計師事務所的名義製備和簽署核數師報告。

兩項控罪指，被告涉嫌於2018年2月23日至8月31日期間，偷竊屬於禮佰敦會計師事務所兩筆共10萬元的款項。被告被指以禮佰敦會計師事務所的名義，向一名客戶提交核數報告，並全數挪用相關核數服務款項。

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責任編輯：余思嵐

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