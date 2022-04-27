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【改善臉型】10歲女剪舌根箍牙臉型大改善　醫生媽媽讚勇敢：不舒服也無怨言

17:07 2022/04/27

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10歲女剪舌根箍牙，醫生媽媽許嫣讚勇敢。

提早暑假期間，十歲的大女兒接受了一個口腔小手術——剪舌根。

正確名稱應該是「舌繫帶矯正手術」。女兒的牙齒發育得早，兩年前已經開始接受矯正治療，以改善上下頜骨骼形狀。牙醫說，她到了需要剪舌根的階段，以增加舌頭的移動範圍，讓舌肌肉進一步發展。

女兒天生舌根很短，嬰兒時伸舌頭會呈現W形狀，又像個倒轉的心形，十分搞笑。雖然沒有影響她的說話發音，沒有所謂「黐脷筋」的情況，可是舌頭活動長期受限，始終令頜骨發育不足，口唇肌肉力量不均衡，會減低矯齒的成效。

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這次剪舌根，需要配合舌頭運動；亦會順便拔去兩隻小臼齒，以騰出足夠的空間箍牙。女兒是個理性知識型，當牙醫清楚解釋了手術原因和過程後，她便很勇敢地接受了。

由於年紀小，麻醉科醫生替她做監察麻醉（MAC），簡單來說是靜脈注射麻醉藥物，但毋須插喉。在她手背打點滴時，她緊張地轉過了頭不敢看；針插進去後，她卻一臉訝異。「啊？」望着手背上的膠管，表情鎮定，沒有絲毫慌張或不快樂。「沒有想像中的痛啊！」

我接受過幾次MAC，但卻未見過別人打MAC的樣子。只見藥物進入身體後五秒，女兒打個呵欠，就沉沉睡着，非常可愛。

手術後的疼痛、潰瘍、沒有胃口、晚上睡不着覺等，女兒都一一面對和克服。事實上，這兩年來的箍牙，她都很合作，即使戴牙箍不方便、不舒服，也毫無怨言。不少親友和網上讀者都留意到，女兒的臉型近年大有改善；只要繼續努力，相信終有一天能成為大美人。

矯齒的初步成功，當然有賴於牙齒矯正科醫生的專業能力；她真的很用心地為女兒謀劃，度身訂造最合適的矯齒方案，而且溝通良好，建立信任。而女兒的自律與合作態度，亦很值得讚賞。至於媽媽我作為「箍牙過來人」，一直以來的理解與體諒，以及結賬時毫不猶豫的疏爽，也是功不可沒的。

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撰文 : 許嫣

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