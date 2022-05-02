健康飲食新浪潮　運動及減肥人士食物推介

近年社會掀起一股健康飲食風潮，人們更追求低脂、多菜少肉或純素飲食！香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆認為相比十多年前，現今人們更追求「如何食得健康」，這歸功於資訊的發達及流通，令人們關注更多食物營養標籤及健康資訊。然而，仍然有不少人誤以為只要食得少，或大量攝取單一蔬果就能變得健康。其實真正的健康更在乎均衡飲食及烹調方法，亦應根據自身健康目標及狀況，諮詢營養師獲取專業的意見以建立合適的飲食餐單。」

香港作為美食之都，有營美食應有盡有。有見健康飲食新浪潮的湧現，灣仔碼頭的健康系列為一眾追求健康或素食人士，帶來烹調方便又新穎的選擇，包括無添加激素的雞肉水餃、低脂的植物肉水餃及不含五辛的素菜系列，豐富大眾的營養飲食餐單，從此不用再受制於日日食沙律或長期禁食的乏味生活。

▲ 灣仔碼頭的健康系列為一眾追求健康或素食人士，帶來烹調方便又新穎的選擇。

▲ 香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆

無添加激素雞肉水餃 適合頻繁運動鍛煉



營養師李杏榆樂見近年多了人提升自身的飲食質素，更會主動前來諮詢及認識何謂藜麥、羽衣甘藍、五辛或植物肉等，甚麼肉類較為健康，怎樣煮食或配搭可達到最佳的營養健康效益。她建議大眾可訂立明確的健康目標，從而方便選擇食物或素食的種類，調節出合適的飲食餐單，比如正值減肥或體重管理人士，又或者想培養運動鍛煉或素食習慣的毅行者，所需的營養飲食均略有不同。

▲ 大眾可訂立明確的健康目標，從而方便選擇食物或素食的種類，調節出合適的飲食餐單。

她續說：「對於有定期運動習慣及嚴格體重管理人士，他們較多關注運動前後的進食，飲食清單宜建基於運動的時間及頻率。運動前建議不宜空腹，避免身體因缺乏熱量而乏力，故此運動前可攝取輕量以碳水化合物為主的食物。運動後亦最好隔半小時後才進食，尤其補充蛋白質，幫助肌肉修補。」

▲ 灣仔碼頭無添加激素的雞肉水餃系列

灣仔碼頭的無添加激素雞肉水餃系列，以無添加激素的雞腿肉配以不同菇菌及蔬菜所組成，蘊含蛋白質，別具營養價值及濃郁香味，適合運動前後補充營養。



低脂水餃系列 適合減肥纖體人士



對於減肥及纖體人士，他們特別關注食物的營養標籤成分，營養師李杏榆則提醒正值減肥及體重管理人士不宜吃得太少。「很多減肥人士誤以為節食就是最佳的減肥方法，但健康的減重反而不應進食過少，妥善控制及選擇合適的食物種類及烹調方法便可，同時亦可選擇一些低脂食物。

▲ 營養師李杏榆則提醒正值減肥及體重管理人士不宜吃得太少，妥善控制及選擇合適的食物種類及烹調方法便可。

▲ 灣仔碼頭低脂的植物肉水餃系列

灣仔碼頭植物肉系列，既不失肉類的質感和香氣之餘，整個水餃配合其他蔬菜，脂肪含量亦少。適合減肥、飲食控制及纖體人士。



不含五辛素菜系列 適合彈性素食者



健康飲食當中，不少人逐漸加入彈性素食行列。營養師李杏榆認為，對於茹素或非茹素者而言，不同種類的蔬菜均有一定的抗氧化功能，水溶性纖維及膳食纖維亦促進腸道蠕動，幫助消化。尤其非茹素者隨着定期增加素食頻率（例如一個月數次或一星期至少一次），肉食減少而蔬食及五穀雜糧逐漸增加，有助均衡營養的攝入與吸收。

▲ 健康飲食當中，不少人逐漸加入素食行列。

▲ 灣仔碼頭不含五辛的素菜系列

灣仔碼頭不含五辛的素菜系列能針對不同類型的茹素需要，為彈性素食者提供多一項的滋味選擇，最近更推出全新口味——薺菜馬碲木耳素雲吞。由於水餃或雲吞本身已有一定的澱粉質及碳水化合物，營養師李杏榆建議追求健康人士可減少粉麵飯的分量，另加入能補充纖維及蛋白質的食物，例如配搭蕃茄豆腐湯底或味噌雜菇湯底，以豐富口味及平衡當中的營養價值。



灣仔碼頭健康系列只需遵從包裝所建議的烹調方法及時間，以中火水煮大約6至7分鐘即可食用，迎合都市人追求方便快捷的生活模式。



（特約）