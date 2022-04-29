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【美食速報】法式小餐館Town 93 Café 進駐中環　法藉甜點主廚坐陣主理法式糕點

休閒消費 11:49 2022/04/29

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米芝蓮三星餐廳兩大甜點主廚主理Town 93 Café 。（圖片由餐廳提供）

全新法式料理餐廳登陸中環！法式小餐館Town 93 Café由兩位米芝蓮三星級餐廳的法藉甜點主廚主理，餐廳坐落於中環，法式餐點加上街頭藝術的室內設計，讓大家恍如置身於巴黎，餐廳提供一系列法式糕點、全日早餐及多款時令甜點，讓大家享受一番。

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米芝蓮3星餐廳Joël Robuchon Hong Kong的前行政主廚——Lionel Bodros，曾於希臘榮獲2010-2011年度最佳甜點主廚，近日聯同法國Hôtel le Bristol的米芝蓮3星餐廳Epicure、澳門Pierre Hermé Paris 前甜點主廚Frederick Despres於蘭柱坊開設Town 93 Café。

餐廳準備一系列法式料理，除了多款全日供應的主食如意粉、三明治外，Town 93 Café以法式糕點為主打，包括新鮮出爐的牛角包、小蛋糕及可麗露等，更會因應當季水果及口味，每兩周更新餐單，讓顧客有更多機會認識不同的法國料理。Town 93 Café 的食材來源是以法國進口的時令蔬菜、日本雞蛋及本地烘焙的咖啡豆。為配合本地健康口味，每款糕點都特別減少甜度，而早午餐之選 ── 班尼迪克蛋 （Classic Benedict） 更採用特別調製的醬料，加入柚子汁，帶出清新口味。

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餐廳指Town 93 Café的牆上掛上不同畫作，結合了法式小餐館和街頭藝術的元素，如同兩位主廚成長的地方──法國第93區聖但尼，讓大家可以感受法國的地方同時，又可以體驗地道的法式美食。

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責任編緝：蕭雅文

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