【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮

▲ 曾江離世令影迷感到十分惋惜。

藝人曾江今日（4月27日）被發現倒臥在尖沙嘴一間房間，當場證實死亡，終年87歲。曾江由黑白粵語片的小生，憑精湛演技成為實力派甘草演員，演過無數經典影視劇角色，在影視界成就不少，其過身令影迷感到十分惋惜。

原名曾貫一的曾江，一生在演藝事業十分精采，由50年代起一直活躍影視界，在80年代拍過不少TVB經典電視劇，如《射鵰英雄傳》、《誓不低頭》、《大時代》等，在電影方面亦有不少深入民心佳作，曾演出《英雄本色》、《竊聽風雲2》等。

他並曾在荷里活拍過西片如《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》等，同時又涉及舞台劇演出，範疇十分廣闊。

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「黃藥師」演技示範作

其實曾江年青時是一名學霸，1950年代留學美國修讀建築系，回流香港更當上建築師，只因嫌棄沉悶的朝九晚五工作，放棄高薪厚職投身演藝圈。在60年代的影壇，可說是少有的尖子演員。

曾江跟謝賢、胡楓都同在粵語片起步，繼而在80年代的影視界黃金時期進入電視圈，而曾江亦很早以強大氣場的演技，樹立了自身的風格，如他在《射鵰英雄傳》演東邪黃藥師，就成為一個經典示範式演出，後來再演此角的演員，多少都受曾江的演出所影響。

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不過他在《英雄本色》卻能收起霸氣，演出低調內斂的車房老闆「堅叔」，可見其時只約50歲的曾江，已是爐火純青，戲路縱橫。

雖然在影視界演出最多的時期，曾江未曾獲過獎項，但演技早被影迷認同。至2015，曾江憑《竊聽風雲3》奪香港電影金像獎最佳男配角，或者是一個遲來的電影獎項，總算為其演藝事業作出肯定。

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▲ 女兒曾慕雪2017年結婚，爸爸曾江及現任太太焦姣、媽媽鄧拱璧和丈夫阮兆輝聚首一堂。

演戲執著生活低調

曾江的個人生活亦跟演藝界關係密切，他是藝人王馨平及陳山河的舅父、二人母親林翠的哥哥。現任太太、台灣女演員焦姣是曾江的第三任太太，他的首任妻子是馬來西亞的馬戲團團員張萊娣，二人育有一名兒子，婚姻維持十年後結束。

離婚後翌年，曾江迎娶了專欄作家鄧拱璧，婚姻同樣只維持了10年，二人育有一名女兒，現為舞台劇演員曾慕雪。與第二任太太離婚4年後，曾江於1994年跟焦姣結婚。

曾慕雪曾接受《經濟日報》訪問，談及對父親的印象，表示：「爸爸不算是一個很鍾意做明星的人，他其實幾低調和貼地，他不會令我覺得做明星是『好正』的事。」一生對演戲執著，同時傾向生活低調的曾江，永遠令影迷所懷念。