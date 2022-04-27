【啟示錄】從最初抗拒戴口罩到現在不戴口罩不自在　鄭丹瑞：已不能回復過去生活方式

由最初抗拒戴口罩、到現在沒有口罩掛在面上，就覺得渾身不自在，總是欠了一些甚麼似的。由搶購口罩，到人人家中囤積，跟廁紙一樣變成日用品。由必需品變成時尚裝飾品，你到口罩專門店看一遍，款式五花八門，紅橙黃綠青藍紫，總有一款可以跟你的衣着配搭。一個疫情，改變了我們生活上幾多習慣？大可從一個口罩開始探究一下。

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即使有一天，疫情退卻（希望這一天早日來臨），你決定不再戴口罩，然後登上擠迫的公共交通工具，當身旁的一位乘客，輕輕咳了一聲，又或者打一個噴嚏，你會有甚麼反應？同樣境況，如果發生在你回到家門口，跟一班鄰居一起乘搭升降機，你又會有甚麼反應？

「自從人人戴了口罩後，前來診所看傷風咳嗽的病人，已經大幅減少。」我做「健康旦」訪問時，有醫生跟我說。似乎，這個口罩是跟定你了，就像每天你都必須穿上衣服才能出門一樣。我就試過好幾次出門口前，謹記要戴好口罩，卻忘記戴眼鏡！因為以為口罩的掛帶就是眼鏡架，待出了門，怎麼視綫一片模糊？才發覺是自己的大懵。

到底是習慣成自然，抑或是腦退化的早期徵兆？我也搞不清！有人希望疫情早點過去，大家可以回復昔日的正常生活，但原來，口罩的啟示告訴我們：已經不能夠再回復過去的生活方式了。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題是「口罩啟示錄」

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