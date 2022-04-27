【工業意外】大埔有工人從棚架墮下致1死1傷　勞工處調查意外原因

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大埔發生工業意外，有工人從棚架墮下，送院搶救後證實不治。

事發在大埔康樂園路一獨立屋，警方今日（27日）下午2時39分接獲上址屋主報案，指2名工人從棚架墮下，其中一名28歲男工人頭部重創倒地昏迷，另一名22歲男工人盆骨受傷，救護人員到場將傷者送往那打素醫院，22歲傷者清醒，28歲傷者經搶救後證實死亡。

警方經調查後列作工業意外。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

經初步調查，相信2人於上址外約5米高的棚架工作期間意外失足，從3米高處墮下。死者死因有待驗屍後確定。

勞工處表示，對於在意外中有工友傷亡，感到十分難過，並對死者家屬致以深切慰問，並祝願受傷工友早日康復。發言人指，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該獨立屋外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人表示，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

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責任編輯：余思嵐