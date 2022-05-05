【區區有好校】科技入課程培育自信學生   胡振中中學校長：學生不是單靠讀書才可成功

▲ 歐海健校長認為，學生不是單靠讀書才可以成功。

位於南區的明愛胡振中中學創立於1967年，55年間學校經歷校舍搬遷，校本課程更迎來重大變革。學校去年啟用編程學習室「Swift Coding Lab」，並透過校本課程iFuture，讓學生透過科技培養自學能力與未來接軌。歐海健校長表示，學校不只是栽培成績優異的學生，更應該提供平台及空間讓學生找到人生目標。

明愛胡振中中學是津貼中學，學校在2021年去年成為Microsoft Showcase School和 Apple Swift Coding Club的創始學校，透過政府及辦學團體等資助，斥資約65萬元啟用編程學習室「Swift Coding Lab」。

剛上任半年的歐海健校長表示，香港大部分學校使用19世紀的傳統課室，教導的學生則是21世紀的未來領袖，以明愛胡振中中學為例，以往每年約有20%畢業生入讀大學，

其餘80%的同學的人生又如何？我們不想只做一間普通的津貼中學，而是希望透過讓學生接觸科技找到方向，畢業後有多個選擇。

學校成立「Swift Coding Lab」後，通過參與由蘋果電腦教育和香港城市大學的Swift編程課程，除了在初中電腦科教授編程技巧外，更為中一至中五學生提供課餘的STEAM課堂，並由大學導師親自到校教授，讓學生學習編程及開發流動應用程式。

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iFuture校本課程啓發興趣

歐校長表示，課程、活動及比賽是「三者連成一綫」，除了日常課程學習滲入AI元素外，如在中英文課堂採用VR虛擬教學，更透過每星期兩節的iFuture校本課程，同學可按興趣及專長揀選課程，學習專業知識後再參與體驗活動，最後透過參加比賽提升技能，「我們最希望同學肯學、肯嘗試，肯挑戰。」

Coding作為世界未來語言，全球將有8500萬個職位被人工智能取代，歐校長相信社會將來對編程人才愈來愈渴求，

學生未來的人生不是單靠讀書便成功，教育倡導人人可以成材，但未必是做到醫生、律師才算成功，學生也可以因興趣而成功，我們鼓勵學生參與多元化活動，令來自基層的學生可以獲得平等學習的機會。

除了提供編程課程外，校方會檢視學生的設計提供最多5000元資助，支援購買配件等，鼓勵學生藉設計幫助別人、回報社會。

中二生研發巴士計座程式獲獎

中二男生徐昊便是典型例子，歐校長指，徐昊是來自基層家庭的學童，成績並非特別突出，他參與多元活動後對coding產生興趣，在老師鼓勵下研發出巴士計座程式，通過紅外綫或壓力感應器，連接載有自編程式的電路板，以電燈泡顯示座位是否被使用。徐昊的設計雖然簡單卻相當實用，今年4月更在香港青少年創新科技大賽中獲獎，並將代表香港參加全國大賽。

歐校長續稱，徐昊的設計靈感源自他每日乘坐巴士上學，他發現不少人會到巴士上層查看是否有座位，發現沒有座位後會落下層，更有長者從滑梯上跌下來受傷，希望透過程式能夠讓乘客知道上層座位的情況。

徐昊獲悉自己得獎後感到相當興奮，現時也有科技公司正考慮將其設計在應用程式商店上架。歐校長更特別提及，徐昊的輔導老師是教化學，他不是編程專才卻與學生同行，「我很感恩學校有優秀的教師團隊，他們對教學充滿熱誠，希望學生將來的成就高於自己。」

Coding也並非男生的專利，由兩名非華語中五女生受菲律賓家鄉農田耕作不足的啟發，研發智能環保水耕系統，通過編程與太陽能系統，自動為植物提供水、光線和營養液，令植物不受天氣影響，任何時間都能吸收光線成長，也可節省人力和時間。

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支援非華語學生尋找人生目標

非華語學生在編程課程上的積極參與，也是明愛胡振中中學推行編程課程的最大成效。胡振中中學現時一半學生是非華語學生，來自19個國家或地區，包括菲律賓、巴基斯坦、法國、斯里蘭卡等，學校亦以英語作主要教學語言，以配合不同族裔學生的需要。

歐校長指，近年觀察到不少大機構在聘請新人時，愈來愈喜歡聘請中英雙語兼備的非華語學生，

非華語學生能力與普通學生無異，除了中英語言能力外，我們也發現共通能力有助增強學生求職技能，而IT則是最強的媒介，學校希望除了教授課本知識外，更期望透過科技去發掘每個學生的才能。

CWCC是胡振中中學的縮寫，也代表學校的4大核心價值，包括「Cheerful、Warm、Collaboration、Confident」。歐校長解釋，學校營造活力校園讓學生愉快學習，學會服務他人，學會合作及建立積極自信人生，

學校是一個教識學生抬高頭、去看清楚世界，看清楚自己人生的地方，即使學生出身弱勢家庭，只要找到人生方向，都可以透過科技去幫助人。

歐校長在訪問中多次提及自信的重要性，學校要給予平台、給予空間讓學生去建立自信人生。他坦言，津貼中學經費有限，很多學生以前只是在傳統電腦室學習電腦知識，從沒有想過能使用iMac去學習編程，學校也繼續為學生走多一步，如今年9月將會更換可升降書桌，適應每個學生上課的需要，也會翻新圖書館、在天台鋪設人造草足球場以及增設電競課室等，為每一個學生提供更優質的學習環境。



記者：鄺嫻