【新冠後遺症】新冠後遺症味覺失靈　中醫推薦2款湯水潤喉

▲ 新冠後遺症味覺失靈，中醫推薦2款湯水潤喉。

在新冠後遺症中，味覺失靈是其中一明顯病症。不少人會因嘗不出食物味道，而變成重口味愛好者。失去進食樂趣之餘，長期食用濃味、調味料過多食物，會對身體造成負擔，可能誘發更嚴重疾病如高血壓、糖尿病等。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，講解食不知味時可嘗試的調理方法，幫助復原。

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林醫師解釋味覺失靈定義，意指舌頭嘗不出飲食滋味，但口感上一般無異常。寒、濕、熱體質會有不一樣的症狀：

寒：傷臟腑氣血，心血虧虛，血不能營養於舌

濕：肺脾腎功能受損，濕濁痰飲滋生、蒙閉心竅

熱：疫邪侵舌損傷鼻竅；疫毒入血攻心擾亂心神

分3種體質

林醫師將味覺失靈人士分爲3類，證候包括虛證的心悸、失眠多夢者；實證的喉嚨有痰易作嘔者；及發病突然、舌頭發麻、易腹痛者。

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2款湯水助健脾化痰

在認清自身體質及症狀後，可嘗試醫師推薦的2款湯水，對症調理加快復原。

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鍛煉舌頭有助氣血通暢

林醫師又解釋，中醫説法「舌為心之苗」，提出鍛煉舌頭方法幫助疏通經絡、補心安神、健脾化痰；大家也不妨多動動舌頭，生津養氣。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛