【虐待動物】陳肇始指料下半年提交防止虐畜修例草案　或規定所有持牌動物售賣商出售貓隻植入晶片

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一項調查的結果顯示，2013至2019年間共發生335宗涉嫌虐待動物案件。食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）表示，政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）（《條例》），預計在今年下半年向立法會提交條例草案。

立法會議員葛珮帆在會議上質詢當局就如何防止殘酷對待動物措施。食物及衞生局局長陳肇始指，政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）（《條例》），包括向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物；加強防止殘酷對待動物的條文，包括加重刑罰和引入可公訴罪行；以及加強執法權力以防止殘酷對待動物和保護動物免受痛苦（包括身體及精神上的痛苦）等。

陳肇始稱就植入晶片的規定，漁護署正積極考慮透過修改《持牌動物售賣商營業守則》，規定所有持牌動物售賣商出售的貓隻須植入晶片，以方便辨識主人及協助主人尋回走失的貓隻。漁護署將於今年内就上述規定諮詢業界。

她又表示，漁護署人員巡查期間，如發現任何狗隻未領有有效的狗隻牌照，會向其畜養人發出書面要求，要求該畜養人七天內為狗隻申領或續領牌照，並到指定的漁護署動物管理中心出示有效的狗隻牌照，以確定相關書面要求已獲遵從，否則漁護署可以違反要求為由向狗隻畜養人採取執法行動。

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責任編輯：余思嵐