【童路前行】8歲女童腹痛求醫揭肚內塞滿頭髮　小兒外科醫生由心出發守護病童健康

▲ 王珮瑤醫生認為，醫生除了照顧病人身體，也要兼顧其他因素。

一般人生病求醫都能講出有何不適，但對於小朋友卻不然。王珮瑤醫生作為全港僅有的42名小兒外科專科醫生，遇過不少難忘的臨床病例，曾經有一名8歲女童持續肚痛卻未能找出病因，最後經檢查發現她的胃內全是頭髮，要透過手術取出。王醫生認為，小兒外科病人往往因年紀小，或受家庭健康及心理健康影響，而未能直接表達不適徵狀，因此除了照顧病人身體，也要兼顧其他因素。

▲ 王珮瑤醫生行醫多年，接觸過的病人多不勝數。（劉卓姿攝）

行醫多年，王珮瑤醫生接觸過的病人多不勝數。她分享，曾遇過一位8歲女童來求醫時持續肚痛，透過用藥也紓緩不了痛楚。由於距今已是10多年前，當時電腦掃瞄檢查未算普及，家長最終同意安排全身麻醉，去為病人進行胃鏡，尋找她的肚痛原因：

當照胃鏡時就發現，那個女生的胃內全是頭髮，塞滿了。亦因為塞得很滿，透過胃鏡很難取出來。所以最後病人需要開刀，打開胃，才可以將頭髮結石取出來。

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經事後問診，王醫生得知女童的父母關係不算太好，家庭生活條件也較一般。雙職家庭下只有她一個獨生女，令她的情緒難以得到抒發，於是她只能透過拉扯頭髮、吞頭髮的行為來減壓。該名女童其後也被轉介至社工跟進，並需到兒童精神科接受治療，抒解她的情緒問題。

小兒外科有一個很得意的地方，就是來求診的病人未必懂得表達，年紀很小。我們需要的是去觀察，究竟他內心所思所想是如何，需要去跟父母溝通。

孩子年紀小，即使受傷、感到痛楚也未必懂得表達。王醫生曾遇到一名數個月大的女嬰，因不斷嘔吐而前來求診，醫生當下隨即進行檢查，觀察是否腸胃問題。但完成檢查後卻未能找出原因，其後才發覺她是腦硬膜出血，導致腦壓提升引發嘔吐。

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其後再進行追蹤，才發現女嬰的父母曾把女兒交給朋友照顧了一星期。而該名友人本身有毒癮，在照顧期間曾將嬰兒不停搖晃，造成「嬰兒搖晃綜合症」，導致小朋友腦內出血，引發嘔吐情況。

起初她來到，大家以為她的肚有問題，但透過持續追蹤才知另有情況。這些個案當然要報警，由社工及兒科醫生去跟進照顧疏忽，甚至牽涉虐兒的問題。

診症不僅限身體層面，更重要是心靈健康、家庭因素也可涉獵：

我們除了照顧病人身體，他們的家庭健康及心理健康可能也會因此受影響，而令病人身體不適。

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記者：陳昊淋