【本地遊】天水圍流浮山散策路線　遊豐樂圍魚塘美景流浮山魔幻Cafe

▲ 豐樂圍現時仍有一大片荒廢魚塘，附近有數條村，但暫時仍未大興土木。（程志遠攝）

到天水圍一帶郊遊，濕地公園及南生圍為人熟悉，位於兩者之間的豐樂圍，就較少人知道。這片后海灣濕地魚塘最近因地產商發展項目上訴得直，很大可能即將發展成豪宅，趁推土機未來到前，一訪這個仍保留原始魚塘景觀的後花園。

疫情下我們將香港重新再看一遍，如拜訪老朋友般，再次探索城市和鄉郊風光之美。可惜香港的天然寶藏，屢屢不敵城市洪流，因發展而消失的東西愈來愈多。豐樂圍名氣雖不及附近的景點，其實也屬於米埔自然保護區后海灣範圍，在《拉姆薩爾公約》列為國際重要濕地，自然生態價值同樣珍貴。

▲ 天水圍豐樂圍的原始魚塘景色，很大可能因發展而消失。（張頌婷攝）

發展隨時變天

豐樂圍上月成為新聞焦點，這片土地早於1989年被地產商覷準，打算發展為住宅，計劃一直連番波折。2011年因公眾反對聲音高漲，發展項目又因公私營合作模式未達共識而擱置。不過今年3月經過司法覆核，因着城規會上訴得直，令本來已暫停的發展計劃又有機會重啟。

鄰近元朗橫洲工業邨，附近有大井圍、吳屋村及盛屋村3條村，因地方隔涉，加上沒有太多觀光景點，向來並非熱門郊遊熱點。前往可於朗屏乘坐74號小巴往盛屋村，總站下車。除了在5月份鳳眼藍盛開的季節，否則在平日到訪，遊人寥寥可數，魚塘區只傳來雀鳥昆蟲叫聲，偶爾有魚兒在塘中跳起翻起的水波聲音，是香港少有的寧靜。

本地罕見魚塘美景

最初的政府批地書中，這裏稱為大井，後來業權由豐樂公司持有而得名。這片原始的沼澤濕地，被開墾成鹹水稻田，於30年代變作基圍，在70年代再轉型為魚塘。後來長實旗下公司購入土地，多次申請發展住宅項目都被否決，城規會在1994年把豐樂圍劃為「自然保育區」。之後卻改劃成「其他指定用途（綜合發展及濕地改善區）」，漁民被迫搬離，造成人去塘空的局面。

門外雖有告示牌標明魚塘是私人物業，但已沒人管理，暫時仍可自由出入。魚塘堤壆的泥石路雖然破爛，但也算平坦寬闊，十分易行，更可以一直行走到尖鼻咀，整條路綫需時大約1小時。不過要留意，沿路完全沒有任何廁所及士多作補給，亦沒有遮蔭地方，進入前可在村內唯一餐廳Pedro Pizza作準備。

▲ 遠處仍可見天水圍的樓景，眼前就是一大片平坦魚塘，景觀甚為超現實。（張頌婷攝）

5月賞鳳眼藍花海

身在豐樂圍，一邊是天水圍住宅區，另一邊已看到深圳高樓的天際綫。波平如鏡的大魚塘，被綠色植物綑邊，可惜到訪當日天公不配合，遠處迷濛一片，也未能一睹天空之鏡的絕美景致，不過在堤壆上悠閒散步，也是本地絕無僅有的體驗。如有充足力氣，更可在到訪前一上髻山，就能居高臨下看到壯麗的魚塘氣勢。

荒廢魚塘中不時有魚跳出水面，這片濕地亦吸引候鳥棲息，不時可見小白鷺在塘邊飛翔覓食。每年5月及10月為鳳眼藍的花季，當天只見零星幾朵，仍未達高峰期。鳳眼藍又名布袋蓮，是一種漂浮性水生植物。一到花期，魚塘會變成一片紫花海，雖然夢幻壯觀，但鳳眼藍其實是生態殺手，會影響生物多樣性。發展開始後，這個秘景相信也難逃一劫。

▲ 魚塘及濕地是觀鳥勝地，有豐富的自然生態價值。（張頌婷攝）

▲ 現在可見少數鳳眼藍開花，未到最盛放時期。（張頌婷攝）

▲ 5月及10月為鳳眼藍的花季，屆時將會成為一片花海。（張頌婷攝）

徒步至尖鼻咀

沿邊境路一直走，在濕地公園外圍可行到流浮山尖鼻咀。歷史追溯至300多年前，這兒稱為龜山，山腳伸延至海如象鼻吸水，因此叫作尖鼻咀，以前村民在此運送貨物至深圳。作為邊境地區，這裏設有警崗，執行監視和反偷渡任務。

尖鼻咀后海灣觀察點可遠眺后海灣及深圳景色，附近有豐富的紅樹林，被評定為具特殊科學價值地點。在停車場旁有樓梯，可走200多級到達山上的唐夏寮，這兒本是鄉民及商人休憩處，用作觀鳥賞景，但四處樹林叢生，景色都被遮擋，還是從下面看更加開揚。

▲ 沿着邊境路一直走，可到達米埔內后海灣拉姆薩爾濕地範圍。（張頌婷攝）

流浮山絕密日落位

在這兒可乘小巴到流浮山大街，疫情下不少海鮮酒家只開午市，小店也不是全部開門營業，比起以往不算熱鬧。在迴旋處深灣路口有一間全新的露天Cafe Myth House，空間廣闊，整棟小屋也飾以藍白色調的壁畫，充滿希臘風情，另有一部古董美食車，環境非常IG-able，難怪平日的下午也座無虛席。

食物以法式Fusion為主，部分更用上區內出產的食材炮製，如流浮山周打蠔豉湯、流浮山蝦沙律等，甚有特色。而且更有吸睛度十足的下午茶套餐，目測大部分食客都點了一份，平均消費雖直迫市區，但仍然門庭若市，可算是奇景。

最後一站，除了到流浮山大街購買海味或海鮮，記得行到盡頭處、去年才開幕的蠔薈碼頭，是觀看日落的好地方。背景有繁忙的深圳灣大橋，泥灘上滿布蠔殼及小蟹，還有傳統木漁船作陪襯，景色拍得住下白泥。而且貼心有大量座位給人坐下休息，以夕陽西下的美景，作為這次天水圍之旅的終點。

▲ Myth House外形吸睛，食物及環境充滿地中海風情，是流浮山最新打卡位。（張頌婷攝）

▲ 蠔薈碼頭視野完全無遮擋，可看到深圳灣大橋及樓景，日落盡入眼簾。（張頌婷攝）

記者：張頌婷