【北京疫情】陳曉東排隊做檢測驚變大叔　2女之父穿皺T裇襯腰包土味濃

▲ 陳曉東落街排隊做核酸檢測，被網民嘲笑他的打扮像個大叔。

現年46歲的男神陳曉東近年主力在內地發展，索性舉家定居北京。最近北京的新冠肺炎疫情升溫，落實了多項防控措施，連陳曉東都需要落街排隊做核酸檢測，東東日前在抖音分享片段，可見一身街坊look的他提點市民保持社交距離，但網民卻取笑他的打扮像個大叔。

繼上海之後，北京都宣布擴大進行核酸檢測，在較多病例的朝陽區部分區域也被封控。早前一班居於上海的藝人接連被野生捕獲排隊做檢測，輪到身在北京的陳曉東去排隊，他戴上口罩露出一雙濃眉大眼，樣子略帶憔悴。

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東東大方任影，更自拍片段放上抖音。片中他一邊等一邊唱rap︰「不要貼不要貼不要貼貼，不要擠不要推會變密接！」他一隻手向前、一隻手向後張開，一時又向鏡頭手指指，提醒排隊人士一前一後要保持社交距離，做好防疫工夫。

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東東大方回覆︰下次穿得有型點

不過，很多網民差點認不出陳曉東，嘲笑他穿得像個大叔，直指他的T裇太皺，再孭個銀色腰包，一身裝扮充滿大叔味。東東無嬲更大方回覆網民︰「下次穿得有型點！」

其實東東仍有很多粉絲留言讚他︰「怎麼樣都帥氣」、「東哥去當志願者，估計社區裡不用喊就都下來了」、「這個腰包很北京啊」。

▲ 陳曉東好錫兩個女，經常跟女兒談天。（微博圖片）

陳曉東自2008年便移居北京生活及工作，2014年迎娶台灣護士太太王妤嫻，育有7歲大女陳芷霖（朵朵）和6歲細女陳芷怡（多多），現時舉家定居北京。他曾在訪問中表示，雖然北京天氣寒冷，但北京的家有暖氣，他冬天在家都可以穿背心短褲。

女兒讀國際學校學好英普

他透露女兒在北京讀國際學校，英文和普通話俱佳。而太太王妤嫻雖是台灣人，卻享受在北京居住，反而東東怕悶，喜歡在北京、香港、台灣輪著居住。

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東東亦曾接受TOPick訪問時分享育兒經，十分認同父母應該常常跟小朋友談天，這樣才能明白生命的意義，因為小朋友的問題很意思，會喚醒大人早已忽略的東西。他又認為，父母必須按孩子的天性作出教導。

我以為小朋友像泥膠，可以任由父母塑造，原來孩子有其天性，個性外向的不會變了內斂，所以跟小孩相處要對症下藥，不能一條公式用到老。我這幾年也在學習了很多，像跟著孩子一齊成長。

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責任編輯︰王明芳