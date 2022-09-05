【正能量】退休護士看透人生歷程　任故事義工繼續服務社群

▲ 黃敏青將一生奉獻給醫護界，退休後仍然不遺餘力，做長者故事義工服務小朋友。（陳永康攝）

每個人都要經歷出生至長大成人直到老去，不論是甜酸苦辣，都是一次精采生命之旅。退休護士黃敏青，在工作生涯中將人生必經的生老病死，看得淋漓盡致，她將大半生時間及生命奉獻給病人，並將這份助人的心延續下去，值得敬佩。

眼前的黃敏青溫文爾雅，聲綫輕柔，完全符合白衣天使細心溫柔的形象。原以為護士見慣無數生死場面，早已練成一副鐵石心腸，但她說到痛處不時眼紅哽咽，真情流露，其感性令她的故事更添動人。

畢業赴英國任助產士

今年已69歲的黃敏青，是一位有超過40年經驗的資深護士，她回想投身醫護界的決定，仍然覺得很值得。「那個年代，中五畢業後女孩子一是入讀師範做老師，我沒有興趣教書。我看中做護士可以邊讀邊做，經濟獨立，雖然辛酸但學習到很多。我一開始膽粗粗飛到英國讀婦產科，在當地做助產士，見證很多新生命誕生，也相當喜悅。」

後來她轉讀病童護理課程，在兒童醫院工作，雖然充滿適應與挑戰，但與可愛的小朋友相處互動很有趣。她希望將學到的知識及經驗帶回香港，雖然感到不捨，在英國逗留了4年左右就回來了。她回港後加入了一間機構，主要服務一些患上創傷的年輕人，他們年輕力壯，復元能力亦相當快。

▲ 敏青說當年留學英國無有怕，只帶了100鎊就出國！（相片來源：被訪者提供）

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加入紓緩治療部服務

1997年後，敏青又踏入另一階段，她轉到明愛醫院內科病房工作。病人多以老年人為主，患的疾病不同，住院的時間也長，她亦開始接觸到死亡：「人生中的生老病死，始終都要到來。」

她笑說很多事要處理，絕不能睇漏眼，試過有病人將鹽水放在地上，幫自己放血，引來虛驚一場。

醫院有紓緩治療部，專為末期重症的病人而設，能照顧病人的最後一程，讓他們有尊嚴地離開，並支持他們的家人，她認為理念很好，於是就轉入這科，一直做了十多年至退休。

在此她看到人生百態及人遇到死亡的反應，作為護士可以幫病人了結心願，陪伴到他們安詳地離世，也感到安慰。「記得有個病人的女兒是護士，希望能為臨終的爸爸拔尿喉，本來未必合程序，但情理上我也成全她，讓她與病人都得到心靈慰藉。」

▲ 當了醫護40年，在不同部門工作過，看盡由出生到死亡的人生旅程，令她感受良多。（相片來源：被訪者提供）

難忘至親同事離世

敏青回想起，病人康復出院，她們會很開心；見到病人病逝，也感到傷心難過。「很記得在沙士期間不能探病，當年科技不像現在方便，用視像見面要我們及社工團隊特別安排，手續繁複。」

她在紓緩治療科做到60歲退休，由人的出生、童年至青年，老年至離開的人生旅程，她也全部看過，當中能幫助到他們，感到圓滿無憾。

醫護之間的關係就像夥伴和戰友，有一種親密及聯繫。在敏青的護士生涯中，最讓她難忘的事，是與她一起工作的同事，回憶起還不禁流淚。「早幾天還一起去探訪紓緩治療部的出院病人，同事在回程卻遇到交通意外。那天我返下午更，回到醫院收到消息還不為意，醫院安排我們去探訪，但她卻已離世。」

護士也是血肉之軀，即使經常面對死亡，也感到無能為力，同事突然離開那份傷痛，成為她心中的烙印。

▲ 敏青在退休後加入故事義工隊，再次服務小朋友。（陳永康攝）

任長者義工講故事

敏青退休後在樂齡科技展覽中，認識了小紅帽故事義工隊，於是就加入成為長者義工。後來項目獲資助做得更大，變成賽馬會「幸福點子」跨代悅讀計劃，有約130名50歲以上的義工一同參與，為小朋友講故事及舉行公眾親子活動。

別以為很簡單，講故事需要運用很多技巧，如何運用聲綫演繹及鋪排，吸引小朋友注意力，還要設計小遊戲與他們互動。有些活動更設有特別主題，亦會在戶外進行，相當多元化。

義工們更需要上繪本研讀班，一起去做資料搜集，思考故事主題及意義、作者介紹、內容演繹方法及語調等，極為認真。

敏青的「藝名」是「青蘋果姨姨」，深受小朋友歡迎，甚至會在活動以外認得她。以前有實體活動時，她特別愛留意小朋友聽得肉緊的可愛表情，對義工們來說亦是一種鼓勵。她認為長者從活動中有所得着，可學到新事物、認識新朋友，同時加入了幸福元素，帶給社區和小朋友意義。

▲ 敏青加入賽馬會「幸福點子」跨代悅讀計劃，疫情前去學校為小朋友講故事及進行活動。（相片來源：被訪者提供）

盼望實現跨代共融

後來她更成為了「幸福點子」的助教：「這是我的榮幸，學員們都很有心，自己也有很多不足之處，可從別人身上學習到很多。最近與另一位義工拍檔，講一個關於『正義使者』的故事，大家由素未謀面，互相溝通交流和一起綵排，當中慢慢建立默契。最後在活動當天擦出很好的火花，小朋友反應亦很正面，是一個很好的經歷。」

時代不同，跨代的隔膜會否更難打破？敏青說：「有些公公婆婆，與孫仔可能會有代溝，沒有共同的話題。進行親子活動可以增進溝通，有些繪本有大的思考及創作空間，能做到跨代共融的效果。」

活動的其中一個方向，就是希望家長留意到祖父母不用只是充當接放學、做家務的角色，他們都有能力與孫仔女去玩，真正做到三代同樂。

▲ 講故事有時要動用兩位義工互動，亦要運用其他道具輔助。（相片來源：被訪者提供）

退休後終身學習

敏青退休時，醫管局會給員工作準備，讓他們抱着合適的期望。退下初期敏青覺得不錯，不用早起亦沒有工作壓力，生活清閒一點。以前返工她忙得沒有時間打理家頭細務，退休後則要學懂分配時間。

後來她獲大專院校聘請作兼職講師，重返職場4年左右，結果也忙着教務工作，生活過得相當充實。

在財務上的部署，她有一筆退休金，加上兼職收入，讓她生活可自立無憂，不用子女掛心。學習新事物和跟年輕人接觸才是寶貴的機會，任教職時甚至有學生主動找她傾心事，讓她喜出望外，同時她又了解更多年輕人的想法，學懂調校自我心態。

現在她的子女都成為醫生，自己亦好好分配時間，兼顧家庭及義工工作，閒時畫畫粉彩畫，調劑心靈及訓練腦筋，同時保持身體及心境健康平和。



記者：張頌婷