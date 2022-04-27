▲ ERROR講明恨開演唱會想做主角。

電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR接受訪問時，4子獅子開大口表示今年想做主角。當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。

提到人氣男團MIRROR早前宣布將舉行紅館演唱會，ERROR直言也希望年尾能舉辦演唱會。MIRROR出道3年終於有官方Fans Club，4子笑說下一個Fans Club的誕生，會到女團COLLAR，他們不會強求有否官方後援會。

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COLLAR團綜staycation晒姊妹情

女團COLLAR今年1月才正式出道，疫情關係未有更多演出機會。當中的隊長Gao（沈貞巧）稱今次是第一次有觀眾的演出，心情緊張又興奮。談及女團演唱會，她們表示將於大約月尾舉行，但仍要視乎政府社交距離措施情況。8女稱會做好自己本份，當中Sumling（李芯駖）則以一個show去看待。提到COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，Gao率先透露當中有去staycation，未知8女如何聯絡姊妹情呢？

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記者：梁樂欣、陳淑霖