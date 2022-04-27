  • 29°C
香港時間 : 2022427日 (週三) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MakerVille】ERROR恨做主角開演唱會　COLLAR​​​​​​​披露團綜去staycation晒姊妹情

娛樂 18:17 2022/04/27

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

ERROR講明恨開演唱會想做主角。

電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR接受訪問時，4子獅子開大口表示今年想做主角。當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。

提到人氣男團MIRROR早前宣布將舉行紅館演唱會，ERROR直言也希望年尾能舉辦演唱會。MIRROR出道3年終於有官方Fans Club，4子笑說下一個Fans Club的誕生，會到女團COLLAR，他們不會強求有否官方後援會。

【MakerVille】MIRROR+COLLAR現身撐新公司記招　CEO魯庭暉：要每顆匠心備受尊重

最新影片推介：張明偉專訪

COLLAR團綜staycation晒姊妹情

女團COLLAR今年1月才正式出道，疫情關係未有更多演出機會。當中的隊長Gao（沈貞巧）稱今次是第一次有觀眾的演出，心情緊張又興奮。談及女團演唱會，她們表示將於大約月尾舉行，但仍要視乎政府社交距離措施情況。8女稱會做好自己本份，當中Sumling（李芯駖）則以一個show去看待。提到COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，Gao率先透露當中有去staycation，未知8女如何聯絡姊妹情呢？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

記者：梁樂欣、陳淑霖

相關文章

【ERROR成員】保錡自稱暫不敢談拍拖　負評中成長百毒不侵：被鬧當做善事
17:42 2022/04/25
【ERROR成員】保錡自稱暫不敢談拍拖　負評中成長百毒不侵：被鬧當做善事
【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足【有片】
13:27 2022/04/25
【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足【有片】
【CHILL CLUB】姜濤+Jer+肥仔梁業獨愛山本耀司時裝　大師春夏showpiece報紙印花圖案為記
16:11 2022/04/25
【CHILL CLUB】姜濤+Jer+肥仔梁業獨愛山本耀司時裝　大師春夏showpiece報紙印花圖案為記
【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會　杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正
今日 17:48
【MakerVille】MIRROR壓軸出場宣布五月成立官方歌迷會　杜琪峯新作《命案》Lokman+林家棟擔正

你可能感興趣

【ERROR成員】保錡自稱暫不敢談拍拖　負評中成長百毒不侵：被鬧當做善事
17:42 2022/04/25
【ERROR成員】保錡自稱暫不敢談拍拖　負評中成長百毒不侵：被鬧當做善事
【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足【有片】
13:27 2022/04/25
【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足【有片】
【CHILL CLUB】姜濤+Jer+肥仔梁業獨愛山本耀司時裝　大師春夏showpiece報紙印花圖案為記
16:11 2022/04/25
【CHILL CLUB】姜濤+Jer+肥仔梁業獨愛山本耀司時裝　大師春夏showpiece報紙印花圖案為記
Error COLLAR 歌手

最高瀏覽

【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
16:14 2022/04/26
【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉
今日 10:33
【能量飲品】6歲男童誤飲能量飲品中毒腦死　昏迷留院6日母終忍痛拔喉
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店
今日 17:38
【曾江離世】資深男藝人曾江倒斃檢疫酒店　遺體下午抬離酒店