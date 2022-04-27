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【MakerVille】ERROR恨做主角開演唱會　COLLAR​​​​​​​披露團綜去staycation晒姊妹情【有片】

娛樂 18:17 2022/04/27

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行品牌發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡齊接受TOPick訪問時，「獅子開大口」，表示今年想做主角。

當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。

提到人氣男團MIRROR早前宣布將舉行紅館演唱會，ERROR直言也希望年尾能舉辦演唱會。MIRROR出道3年終於有官方Fans Club，4子笑說下一個Fans Club的誕生，會到女團COLLAR，他們不會強求有否官方後援會。

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COLLAR團綜staycation晒姊妹情

至於女團COLLAR今年1月正式出道，可是疫情關係未有更多現場演出機會。當中的隊長Gao（沈貞巧）接受訪問稱，今次是COLLAR成軍後第一次有現場觀眾的演出，心情緊張又興奮。

談及女團首個演唱會，她們表示將於年底舉行，但仍要視乎政府社交距離措施情況。

8位成員稱會做好自己本份，當中Sumling（李芯駖）則以一個show去看待。提到COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，Gao率先透露當中有去staycation，未知8女如何聯繫姊妹情呢？

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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Error COLLAR 梁業 何啟華 吳保錡 郭嘉駿 王家晴 邱彥筒 許軼 蘇雅琳

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