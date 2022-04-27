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【打擊罪案】警搗破店鋪盜竊集團拘3男女　涉75宗盜竊案損失貨品總值約15.6萬元

社會 17:45 2022/04/27

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警方搗破店鋪盜竊集團拘3男，涉75宗盜竊案損失貨品總值約15.6萬。（資料圖片）

油尖警區刑事部人員經情報分析，鎖定一個活躍於區內的店鋪盜竊集團，該集團主要針對區內不同類型的超級市場、健康美容產品連鎖店及藥房，共涉及區內13宗店舖盜竊案件。人員經詳細分析及深入調查後，發現該盜竊集團與全港一共75宗的店鋪盜竊案有關，損失貨品總值約15.6萬元。

人員昨日（26日）在2名目標男子於柴灣杏花邨一間零售連鎖店偷取護理物品期間採取行動，拘捕該2名分別29及59歲外籍男子，涉嫌盜竊。人員其後在深水埗一單位拘捕一名24歲外籍女子，涉嫌盜竊。行動中，人員在該3名被捕人士的單位內檢獲懷疑犯案時的衣著。3名被捕人士現正被扣留調查。警方相信是次行動已成功瓦解該個盜竊集團。

店舖盜竊是嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁10年。警方呼籲，各位市民切勿以身試法，各店舖職員亦應提高警覺，如果發現可疑人士應立即報警求助。

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記者：黃穎津

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