【校長專欄】復課小學男生只穿白鞋回校　校長「先問心情」揭背後洋蔥

▲ 學生違規穿白鞋回校，背後其實有洋蔥。

聖經羅馬書 12:2「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」

期待已久的復課日子終於來臨了。作為校長，我的心情是既興奮又緊張，與孩子闊別三個多月，很想見到他們。相信孩子在這段日子所經歷的，令他們的生命成長了不少。

復課首日清早，踏進校園，校貓「阿愛」已站在大閘前，彷彿牠也知道今天是孩子們重返校園的大日子。早上透過中央廣播，與一眾師長同心禱告，求天父保守孩子平安回校，一切順利！

預備鐘響起，我在門外見到第一位女生回來，我興奮地上前與她打招呼，告訴她：「校長好開心見到妳，好掛住妳！」我把手伸出來握著女生的手。學生凝視我一下，便說：「好熱呀！」我停頓了一秒，這一秒有點像漫畫的定格，「是我太熱情嗎？」

接著，我開始和女生聊天，慢慢地看清楚女生，發現她滿臉通紅，汗流浹背，原來她從港鐵站一直走回來，再加上仍穿著「冬季校服」（去年的夏季校服已不合穿），怎會不熱呢！我陪著她走進課室，讓她好好安坐，休息一下，在涼風下看見她漸漸回復可愛的笑容。坐定後，她對我說：「校長，我都好掛住你」。聽後，內心泛起絲絲甜意，這時，腦裡冒出那句常掛口邊的口頭禪：「先問心情、後做事情」。

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是的，很多時候，當我們面對孩子時，總是很想先把話講完、講完所講，再重複講……，但卻少有停下來，去看清楚孩子當刻的需要、體會孩子當下的心情、聆聽孩子此時此刻的說話；或是默默地陪伴孩子身邊，適時給予關心和鼓勵。

是的，很多時候，當我們面對孩子時，總是很想先把話講完、講完所講，再重複講……，但卻少有停下來，去看清楚孩子當刻的需要、體會孩子當下的心情、聆聽孩子此時此刻的說話；或是默默地陪伴孩子身邊，適時給予關心和鼓勵。

欣賞SK2的師長們選擇在復課首兩天，讓學生暫時放下假期前的功課和學習進度，選擇讓孩子以一個輕省的心情重返校園，與孩子們見見面，同學間互相問好，又運用課堂時間，一起製作感謝卡，為疫情期間幫助過自己的人表達謝意，無論是醫護人員、清潔工人、大廈管理處的叔叔、師長們、家人、甚至是孩子口中的好閨蜜……；讓孩子在復課的首天，先感受一下、體會一下、感恩一下！

此外，本校師長們在復課前為學生四出搜羅和採購快測套裝，連同教育局分派學校的份量，讓每名學生可獲派足夠一個月的數量，人人有份，無分彼此，盼望這份心意可化作暖流，減輕每個家庭負擔的同時，也鼓勵家長和學生們樂於配合防疫新措施。放學前，全校師生獲贈紅蘋果，喻意「蘋蘋」安安，靠主恩典渡過每一天！

後記：

第二天早上，在校門遇上一個穿著白鞋的小男生，他低聲告訴我：「校長，媽媽話要下個月才儲夠錢買黑鞋。」我告訴孩子：「不要緊，平安回來就好了。」這次，孩子和我相對凝視，那一刻，我感到讀懂孩子的心。