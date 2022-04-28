【非常醫生】基層出身迷醫療劇集燃起懸壺之火　練泰拳醫生：體能欠佳或影響手術表現

▲ 泌尿外科專科醫生鄭冠中，一直為自己的專業增值，到內地外國學習新手術外，公餘也不鬆懈，聽聽他怎樣從打泰拳和品酒，以助行醫。

醫療題材的劇集和電影，備受觀眾歡迎，而且意想不到是，往往在年青人心中埋下一顆小種子，向著行醫之路進發，泌尿外科專科醫生鄭冠中便是其一。

他一直為自己的專業增值，到內地外國學習新手術外，公餘也不鬆懈，聽聽他怎樣從打泰拳和品酒，以助行醫。

來自基層家庭，在屯門區讀屋邨學校的鄭冠中醫生，小時候不明白為何要讀書。「我常問媽媽這個問題，她回答我：你讀書叻，大個就可以坐有冷氣的寫字樓、拎個『大哥大』（舊式手提電話）。」小孩子似懂非懂聽媽媽之言努力讀書。

▲ 鄭冠中醫生指泌尿科每年都有新科技和發展，就算考了專業試都需要不斷update，特別是有新藥面世。（陳永康攝）

小學時成績優異，中學一直保持前列，鄭冠中沒甚麼嗜好，最愛看電視，迷上了《妙手仁心》、《ER》有關醫療題材的劇集，看到急症室救急扶危的場面感覺刺激，燃起了心裏那團火，高考成績優異，如願進入中大醫學院。

讀醫不容易，但沒他想像中困難，他和四、五個同學自發成立一讀書小組，互相問書研習。「如果被同學問到的題目不懂得，回家再複習會令記憶加深；反之獨個兒埋頭苦幹兩小時，未必有同樣成效。」

越南之行 立外科志向

大四的暑假，選修實習（Elective Attachment）他到了越南學習，選這裏是想到一些發展中地方，希望有落手操刀的機會。他被派到胡志明巿一間醫院，跟隨急症室及外科部醫生學習3個月。越南電單車遍布全國，因此車禍頻生，送入急症室的交通意外傷者，手腳都血流如注，當地醫生讓他嘗試為傷者縫針。「頗刺激啊！於不斷流血的傷口縫針，經驗難忘；也試過跟隨醫生做手術，雖然都是簡單的縫針，直接幫到病人，讓我感受到做外科醫生的成功感。」

▲ 2012年鄭醫生（前右三）在聯合醫院接受泌尿外科訓練。（相片由被訪者提供）

醫科畢業後他選擇了外科訓練，最終以泌尿科為目標，委派往九龍東醫院聯網泌尿科受訓，鄭冠中說：「這是一個頗特別的專科，內科用藥、外科做手術，而泌尿科兩方面皆有涉及，泌尿科藥物繁多，如前列腺肥大藥物、前列腺癌症藥、膀胱敏感藥，有內科特性。泌尿科手術也多不勝數，包括機械臂前列腺切除術、顯微鏡輸精索手術，內窺鏡前列腺手術更是基本常做手術，還有十幾厘米腎腫瘤切除手術等等。「各類手術都有，都幾精采。」

從「師傅」身上領悟手術技巧

他的泌尿科訓練在九龍東醫院聯網，即聯合醫院及將軍澳醫院，跟隨「師傅」蘇慶成醫生。「蘇醫生做手術一絲不苟和謹慎，很值得我去學習。一些做手術的醫生都很忟憎、急躁、易發脾氣，正所謂欲速則不達，愈急愈容易犯錯，有些人會追求好快做完一個手術，蘇醫生則把小心、不出錯放在大前提，經驗豐富，在我手術技巧成長上有深遠影響。」

泌尿外科技術日新月異，要精進需下苦功，鄭醫生為學好後腹腔鏡手術，特意到北京大學第一醫院學藝取經，因當地常用此法做腎臟手術，十分熟練。「這方法好處是手術時間較短，復元快，毋須進入腹腔及腸道，術後病人可快復元，飲食如常，早出院。傳統前腹腔手術當泵了氣入去後，腹蠕動會變得較差，不能太快吃東西。另一些腎腫瘤的切除手術，由前腹腔落刀是很難去到那位置，後腹腔進入較容易，不是完全取代傳統手術方法，但其好處確不少。」磨礪技術，也是一心為病人。

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行醫13年，鄭冠中難忘個案多的是，其一是他當實習醫生時，正在瑪嘉烈醫院內科工作，深夜收了一個60多歲的女病人急症，無長期疾病，突然因神志迷糊進院，當年的他經驗尚淺，未能判斷病人發生何事，駐院醫生建議馬上進行電腦掃描，赫然發現病人有腦出血，血壓高達200 多度，估計是高血壓引致腦中風。情況急轉直下，陷入昏迷甚至要插喉助呼吸。鄭醫生向病人家屬解釋情況時，她十多歲的兒子沒大反應，女病人幾天後離世，兒子知悉噩耗後摟著父親痛哭，當刻也令他觸動，忍著淚水不讓它掉下來。「做醫生的責任都好大，處理病人外，也要兼顧安撫家屬的心情。」

千鈞一髮救活病人

其二是他2016年剛考畢專科資格，有天星期六正享受午餐，收到醫院外科同事來電，正處理一個開肚的緊急手術，年僅28歲的女病人突然人事不省，肚脹血壓低。剖開病人腹部後，發現後腹腔充斥巨大血塊，源於一個腎臟脂肪血管腫瘤流血所致。「外科醫生不太熟悉後腹腔結構，找我及當時的副顧問醫生鄒衍一起處理。腎臟滿布血管，根本一路做手術病人一直流血，因手術同時間為病人輸血，總計病人已流近10公升血液，人體約有5公斤血，病人幾乎換了一次全身血液。」

病人情況危急，手術要速戰速決，要先找出腎血管然後紮緊止血，愈急愈難找。千鈞一髮之際，鄭醫生找到那腎血管，紮緊止血，病人血壓隨即變回穩定，之後一、兩日再為病人切除腫瘤，留院一段時間後，病人康復出院。「這是當醫生最欣喜鼓舞的消息，手術室一個決定，可影響病人生死，責任重大。」

▲ 他打泰拳有助身體更強壯，應付長時間的手術。（相片由被訪者提供）

打泰拳品酒 有助行醫

鄭醫生公餘愛打泰拳及品酒，泰拳打了10年，純粹為日常做手術強身健體及增強耐力。「好處是鍛練身體柔軟度，有利核心肌肉。練後我平衡力好了，進行一些需長時間站立的手術也能支持到，無其他同事咁易累。外科醫生是一份好Demanding的工作，見病人『流大血』，自己都會緊張，手術技術精巧細膩，做大手術要站好久，要高度精神和體力要求。」

醫術以外，他說醫生有責任鍛練自己的體能，體能欠佳，有可能影響做手術表現。如膀胱切除的大型手術，動輒是朝九晚五，中間時間只能喝啖水、吃塊餅及上洗手間，體力不足根本難以應付。

至於品酒，他鑽研紅酒、白酒、砵酒及汽酒知識，並考獲WSET英國葡萄酒及烈酒課程Level 3 資格。與行醫的共通點，他如此形容：「品酒時認識一枝酒的特性，大多不是飲而是靠聞出來，品酒多了，聞出來的味道是多過飲，從嗅覺會知道那枝酒有否放過入木桶、提子屬甚麼氣候、有否陳年過等等，其實也像看病人，病人行入診症室，細心觀察從他的行路姿勢、面色，大約都估到有何病。」像碎步、木無表情的病人，本身來看前列腺排尿問題，但會懷疑是否同患柏金遜症，鄭醫生就曾遇過幾個這樣的個案。

記者：周美好