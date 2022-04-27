【私家醫院】中大醫院關閉指定隔離病房　運作期間共收42位新冠患者3位離世

▲ 中大醫院今日起關閉指定隔離病房，運作期間共收42位新冠患者3位離世。（資料圖片）

第五波疫情緩和，香港中文大學醫院與衞生署、醫院管理局商議後，宣布今日（27日）正式關閉指定隔離病房。指定隔離病房停止運作後，中大醫院會把人手調回一般病房。

中大醫院表示，年初第五波疫情爆發以來，確診個案飆升，公營醫療系統不勝負荷，中大醫院於3月7日啟用指定隔離病房，提供24張病床，接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者。

運作期間，總共接收42位由新界東、九龍中、九龍東及九龍西醫院聯網的新冠患者。患者年齡由61歲至最年長的106歲，平均住院17日。大多數病患者都年長體弱，同時患有其他慢性病，其中有3位不幸離世，有5位因病情惡化需要轉回公立醫院，有1 位經核酸檢測確定轉陰後轉往一般病房接受護理治療，其餘患者悉數經康復治療後出院返家或護理安老院。

此外，中大醫院另外亦調用 24 張病床，接收透過醫管局公私營協作計劃及慈善捐款計劃轉介的非染疫公立醫院病人，減緩公立醫院的壓力，加快處理病人急需的治療及康復。前後 48 張病床，佔中大醫院整體營運病床數目的三份一。

隨著指定隔離病房結束運作，中大醫院隨即安排進行深層清潔及徹底消毒，同時將通風系統及病房氣壓調整回正常狀態，有關工作需時大約2星期。在確保病房環境安全及符合感染控制標準後，相關病房將變回一般住院病房，並如常接收病人。

中大醫院行政總裁馮康表示，中大醫院雖然只運作一年多，但作為整個本地醫療團隊的一份子，當然希望能盡一分力，努力支援抗疫工作。中大醫院的醫護團隊會繼續緊守崗位，在任何情況下，都會盡力為守護巿民健康而努力。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠