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【世紀官司】揚言火燒與水浸前妻Amber Heard　尊尼特普情節來自笑片《踎低噴飯》

親子 18:37 2022/04/27

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Johnny Depp與前妻出庭。

58歲的美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與36歲的《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard），自2017年離婚後一直對簿公堂。尊尼特普因Amber於2018年在《華盛頓郵報》發表的反家暴文章，而向她提出誹謗指控。

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誹謗案近日在美國開審，繼早前尊尼呈上前妻在床上大便照、家暴斷指照後，案件於於25日繼續開審，今次審訊焦點在於尊尼特普與英國男星好友保羅比特尼（Paul Bettany）在短訊中揚言要火燒與浸死Amber，「一於燒她，一於用水浸完她再燒。」

Johnny Depp指對於此番言論感到羞愧，他解釋這其實是來自經典笑片《踎低噴飯》情節，當中提到用火燒及水浸女巫。

Johnny Depp再說：「這是我們10歲時都會看過的電影，只是一些不文和抽象的幽默。這些朋友之間的私人訊息，要看整體脈絡。更重要的是，這些從來不是表達想真實去做，只是一個說法。」

Johnny Depp表示一生中唯一虐待過的人就是他自己。

而Amber的律師再將錄音呈堂，當中她叫尊尼「用其他人整熄支煙」，尊尼回敬「收聲啦肥婆」。尊尼作供時否認利用Amber弄熄香煙，亦沒有用香煙擲她，但承認煙灰可能有沾到她，指Amber惡意誇大事件。

Amber Heard表示被Johnny Depp笑稱肥婆。

律師亦重申尊尼在吸毒和醉酒後會變得暴力，尊尼回應稱：「我一生中唯一虐待過的人就是我自己。」

尊尼是美國著名男星，他主演的《魔盜王》系列電影獲得很高票房，他先後獲提名過三次奧斯卡最佳男主角，2007年他憑《魔街理髮師》獲得了金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角，2012年他被列入《金氏世界紀錄大全》中最高薪的演員（9,500萬美元）。

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他曾經歷過兩段婚姻，首任妻子和第二任妻子的婚姻同樣維持了兩年，不過兩任妻子都沒有為他誕下子女，反而他與同居女友、法國歌手兼演員Vanessa Paradis育有一子一女。

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責任編輯︰王明芳

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