國際課程配合大數據分析　掌握學生所需　提升學習效能

現今世界瞬息萬變，全球教育界不斷倡議學校應注入全新教學理念以幫助學生放眼未來，尤其在如何將科技融入教學，以提升學生的生活技能及工作競爭力，加強學生的批判性思考（critical thinking）, 解難技巧（problem-solving）、合作性（collaborative skills）、數位素養（digital literacy）、適應能力（adaptability) 等學習能力。香港Stamford American School與時並進，以創新思維及教學模式積極培育學生具國際化的思辯能力，以宏觀角度思考，應付千變萬化的挑戰。Stamford教育核心建基於4個「I」，分別為International國際化、Individualized個人化、Innovation創新、IB Centric以IB為本，旨在為學生提供全人教育，增強適應能力，助學生發揮獨特潛能，盡展優勢。



International - 國際化教育：疫情之下的思維轉變



Stamford 提供 K-12嚴謹的美式課程及國際文憑大學預科課程（IBDP）。學生從小學學前班至中學均接受國際課程教育，建立穩固的學術基礎，高中學生成功修畢課程將獲頒美國高中文憑（American High School Diploma），同學於高中期間亦可同時選修IBDP課程，以雙文憑優勢提高入讀各地頂尖大學的機會。在近月第五波疫情期間，學校與老師積極為學生提供優質的全日網上課堂，亦安排海外嘉賓和講者舉辦線上分享，令同學有機會與不同範疇的專業人士及海外學校師生進行網上交流，透過進行各種形式的學習體驗能提高網上課堂的趣味及多元性，使學生的學習熱誠不減反增。而隨着疫情逐步受控及限制放寬，學校現已重新開放，全日實體課堂及各類校園活動亦會在以防疫規範及周全的學生健康保障之下重啟，相隔數月的網上課堂後重返校園令同學更珍惜與老師及同學相聚學習的機會。



Stamford為一間Cognita學校，豐富全面的教學資源一直吸引海外優質的教師團隊加入，來自各國的老師能將其國際化思維及IB學習方法（Approaches to Learning） 帶領學生進一步開闊視野，學會學以致用。Stamford的學習氛圍適合不同文化背景和國籍的學生，其國際課程亦適合不同程度的學生修讀，加上老師團隊豐富多元的教學經驗，培養每位學生的世界公民素養，增強適應能力，日後能更輕鬆開展海外高校生活。

▲ 隨着疫情逐步受控，學校實體課堂重開，居家上課近三個月的同學在重返校園上課的第一天表現十分雀躍。

Individualized - 個人化教育：大數據如何融入教與學



Stamford是本地少數已建立精密學習數據庫的學校，透過評估建立學習數據並分析每個學生的學習進度以提供獨有的個人化教育。Stamford自家開發的「Perspectives」大數據平台會定期記錄每位學生的學術數據，當中包括MAP全美學術水平評測數據、獨立學科的學習進度、讀寫聽說能力水平、TELL數據等，更會收集學生身心健康指數、日常上課的狀態，以便老師追蹤、評估、準確分析及預測每位學生全面的學習成效，有效為學生設立個人學習目標，老師的教學可以更精確到位。老師能通過數據分析每位學生的特質，學生於個別領域，如語文、數理等有出色的表現，就可以為該學生訂製適合其能力水平的教材，展開個人化教學。大數據不單能讓家長及學生了解其需要改善的地方，更能讓學生知道自己的天賦，早日加強培訓，體現真正的個人化教育的益處。



學校除了在課業上助學生打好根基，訓練生活技能也是教學重點之一。學校將Social Emotional Learning（SEL，社會情緒學習）納入常規課程內，透過各種户外體驗及義工服務讓學生學習關愛社群、獨立思考，確保學生身心均衡發展，達至真正的全人學習。

Stamford自家開發的「Perspectives」將大數據融入教與學



Innovation - 創新教育：不可缺少的現代教學元素



Stamford一如既往矢志創新，創新已成為學校教育的重點基因，這並不是掛在嘴邊的口號，而是學校在每節課堂的承諾與實踐。科技日新月異，教學方式亦需與時俱進。過去兩年，疫情的出現令教育界意識到創新科技對生活的重要性，Stamford日常課堂亦習慣使用各類科技平台來輔助教學，因此師生們對網上教學模式從不感陌生。Stamford的教師團隊在校常用的教學平台在居家學習期間亦廣泛使用，如Google Classroom，Seesaw Class等，在提供教學的同時，亦讓學生接觸到時下各地不同的學習及雲端平台，加強學生的數位素養及提高自律有效地使用網絡科技。



Stamford希望培育學生成為未來的社會領袖，除了基本的學術科目，實踐學習尤其重要，令學生更容易理解及掌握課堂所學。Stamford的STEMinn為主科目之一，在科學（Science）、科技（Technology)、工程學（Engineering）及數學（Mathematics）元素之上添加「創新」（Innovation），讓創新變成教學日常。Stamford於每年年末舉辦的全校STEMinn「Mission Inspired專題週」則希望加強學生的全球視野關心國際議題，激發學生的好奇心。如去年的主題則由各年級學生能根據所學的STEM知識領域，糅合創意來建構各種外太空方案，解決一些全球化的問題，當中五年級學生的專題之一是研究如何建立理想的月球住所，來解決地球資源短缺的問題。從小組討論研究，運用編碼製造機械人，再配合表達能力和建構網站，在研討過程中運用所學，並公開與全校分享方案內容，整個活動過程都有助培養學生的求知慾和思考能力。

▲ Stamford課程著重知識的應用和創新，藉不同新穎的教學平台與技術激發學生的創意思維。

IB-Centric - 以IB為本的教學方針



Stamford American School是一間獲認證的IB學校，並提供國際文憑大學預科課程 (IBDP)，是少有以嚴謹的美式學制課程同時提供IBDP課程的學校。IBDP學歷廣受全球高校認可，其評價之高正是因為學校強調學生的跨學科思考能力、積極發展學生的批判性思考、研究及寫作技巧等，迎接大學程度的各類課業，成為一位全人學習者。

▲ 高中學生可同時選修國際文憑預科課程IBDP，增加海外升學途徑，提高入讀理想大學的機會。

Stamford以培養學生良好的IB學習者素養（IB Learner Profile）為明確的學習目標，小學學前班（Pre-primary）起養成的正向學習態度，於課堂和生活上活用IB學習方法（Approaches to Learning），循序漸進訓練成為習慣，使學生自小建立IB學習者素養和終身學習的心態，不但為高中修讀國際文憑IBDP鋪路，也是子女成就未來的重要一步。



Stamford校園開放日：



日期：2022年5月21日（星期六）

時間：上午9-12時

活動：參觀校園設施、校長及師生分享、提供即場入學評估

網站：https://www.sais.edu.hk/open-day-form/

電話：2500 8688

立即報名參加Stamford校園開放日

（注：參加者需遵守學校「疫苗氣泡」規定方可進入校園範圍，如有查詢，請聯絡入學部。）



(特約)